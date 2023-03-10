悉尼火车停运后优步车费激增 专家称“一行代码“可解决定价算法问题

要点： 人工智能专家说，优步（Uber）的算法本可以容易地防止悉尼通勤者经历车费大幅上涨；

他们说，很明显，优步的算法是为了提高公司利润；

优步表示，在意识到这一问题后，公司立即降低并限制了激增的车费。

人工智能专家抨击了优步的算法，周三悉尼的火车停运后，这些算法使优步向乘客收取了高额车费。专家称对代码进行简单的调整就能轻松防止这种危机。





澳大利亚人工智能领域的两位知名专家说，很明显，优步的算法将公司利润置于客户满意度之上。相反，他们本应能够在价格大幅上涨的情况下快速干预。





周三，通讯故障导致悉尼火车停运，通勤者争相使用共享汽车服务。一些人说他们半小时左右的行程报价超过300澳元，或者通常20澳元的行程报价超过200澳元。



峰时定价是一种动态定价方法，作为对需求增加和有限供应的反应，价格被暂时提高。





共享汽车公司以及酒店和航空公司通常都会采取这种做法。根据《澳大利亚消费者法》，这种做法是合法的，只要企业明确消费者将支付的价格，并能给出涨价理由。



在其网站上，优步声称这种做法激励更多司机在需求高的时候工作，这反过来又会降低价格并确保可靠性。





周四优步发表声明，指新州交通部没有通知火车停运，并表示在知道情况后立即降低了激增的价格。它还承诺向被多收钱的客户退款。





该声明说：“以往当悉尼范围内出现交通问题时，新州交通部会通知我们，但这次，在新州火车网络全面停运后我们才被告知。”





“当我们的团队意识到火车中断后，我们立即降价并限定上涨的上限，以激励帮助悉尼人回家的司机，同时让受困的人更能负担得起车费。”





优步补充说，它已采取措施，阻止峰值算法达到一定水平。它还声称会让乘客知道价格激增的情况，这样他们就可以选择取消。





但人工智能专家说，虽然很容易把价格暴涨事件归咎于算法，但同样的人工智能算法也可以从一开始就防止这种情况发生。



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价格飙升还是价格欺诈？

很难说什么时候价格飙升会变成价格欺诈，特别是当人工智能算法没有开放源代码时。





“目前还不清楚这个价格是否真的是为了激励司机来提供服务，还是在哄抬价格。我们不知道。显然，如果是价格欺诈，那就有问题了，”悉尼科技大学（UTS）数据科学研究所副主任亚当·贝里（Adam Berry）告诉SBS新闻。





他说，优步很容易就可以看到价格迅速上涨达到一定金额。而一个简单的算法可以设定一个价格上限，或者提醒团队进行干预。





“优步有预测模型，可以了解不同地区一天中不同时段的典型行为。当然，它将有能力让这些算法标记非典型行为。”





“这是一行软件代码，告诉你价格比平时高10倍，然后发送警报。一行代码就能永远解决这个问题。但显然，优步没有选择这样做。”





“有些企业故意把人工智能说成是一种神秘、另类的东西，而事实上，它是很直接的。”



A shutdown in the Sydney trains network left commuters scrambling for Uber rides, with claims of skyrocketing fares. Source: AAP / Joel Carrett 托伦斯大学（Torrens University）人工智能研究和优化中心的教授塞耶达利·米尔贾利利（Seyedali Mirjalili）表示，很明显，优步的算法是为了提高公司利润，但它们也可以被调整为优先考虑其他事情，如客户满意度。





“遗憾的是，人工智能没有考虑到人类的经验或情感。但公司绝对可以围绕客户满意度和公平性构建算法，他们可以利用人力监督来确保他们的定价行为是公平和道德的，”他告诉SBS新闻。





“我们需要使用人与人之间的互动和人的判断，而不是仅仅根据数据来做决定。”



呼吁：将算法开放

贝里和米尔贾利利同意，更广泛的问题是在涉及到算法时缺乏透明度；我们根本不知道公司的代码和优先级是如何设置的。





“企业非常不愿意透露任何有关这些算法是如何工作的信息，所以任何人，如政策制定者、服务使用者或监管者都很难评论他们所做的事情是否符合道德，因为我们就是不知道，”贝里说。





他补充说，在理想情况下，公司算法的创建应该将社区或客户咨询纳入。





“当然，有一种趋势是这些算法创建得非常快，背后往往有一种利润心态。如果你发展速度很快，通常不会有六个月的社区咨询。因为那时你会发现45家企业还没有做这些咨询就发布了他们的技术。”





米尔贾利利表示，他希望有一天会有建议让企业将他们的算法开源。





“这使我们能够了解到公司何时将利润置于服务质量之上，”他说。





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