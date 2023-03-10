新一轮疫情？多个州COVID病例再度上升

新州卫生厅表示，到急诊科寻求入院治疗的COVID-19患者人数有所增加。





该部门称，这些增加“可能标志着新一轮传播的开始”。





“仍有一组高度混合的变种毒株在传播。我们看到CH.1.1和XBB子系的持续增长，尤其是XBB.1.5，”新州卫生厅在周四的最新周报中指出。





“这些亚变种共享突变，在免疫逃逸和/或传播性方面具有优势。”



周五，新州报告了每周新增7871例COVID病例，而上周则为7163例。





维州也报告了每周病例略有增加。本周病例从3016例增长到3319例。





澳大利亚在2022年记录了超过20000例超额死亡，研究人员将这些死亡主要归因于COVID-19大流行。





世界卫生组织在3月8日的最新报告中表示，与上一个28天周期相比，过去28天全球COVID病例下降了58%，死亡人数下降了65%。





从国家层面，美国、日本、中国、德国和俄罗斯报告的COVID病例最高。





世卫组织称，每周BA.5病例从55.7%下降到27.2%，而归因于重组变种毒株的病例从25.1%增加到44.1%。



与此同时，新南威尔士大学柯比研究所的研究表明，较新的二价疫苗对COVID-19的免疫力比原始单价疫苗好1.6倍。





联邦卫生和老年护理部表示，每年的流感疫苗接种应该从4月开始，以便为流感季节的高峰期（6月至9月）提供保护。





“一旦疫苗库存可用，就可以进行疫苗接种。流感疫苗可以与任何COVID-19疫苗共同接种（同一天接种），”该部门表示。



Weekly global cases. Source: WHO Credit: Sahil Makkar SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往： sbs.com.au/coronavirus 。





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