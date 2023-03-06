2023新冠加强针：哪种二价疫苗适合你？

要点： 澳大利亚人可在4月接种莫德纳的BA.4/5二价疫苗；

如今，澳人可接种针对Omicron原始毒株和BA.1变种的二价加强针。

维州首席卫生官布雷特·萨顿（Brett Sutton）教授敦促该州居民接种2023年的新冠疫苗加强针，因为大多数人距离上一次接种疫苗已过去6个月。



接种加强针就像在手机电量不足时给手机充电一样。 布雷特·萨顿教授

萨顿教授说：“现在是给你的免疫力充电的好时机，以为冬季做准备。”





2023年的加强剂适用于所有在过去6个月内没有感染过COVID或没有接种过加强剂量的澳大利亚成年人。





它也适用于5至17岁有医疗合并症的个人，这些合并症会增加他们感染新冠后重症的风险。





但是，如何决定四种二价疫苗中，哪一种最适合自己？



哪种二价疫苗是正确的选择？

澳大利亚卫生和老年护理部表示，它不会提倡接种一种疫苗而不提倡另一种。



有关疫苗类型的临床决策，是个人及其疫苗提供者的事情。 澳大利亚卫生和老年护理部

然而，该部分享的资格标准表明，18岁及以上的个人可以选择四种二价疫苗中的任何一种：：辉瑞BA.1、莫德纳BA.1、辉瑞BA.4/5和莫德纳BA.4/5。





但12至18岁青少年只能选择BA.4/5二价疫苗。





以下是SBS整理的目前获得澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）批准的各新冠疫苗与加强针各项信息对比。



来自新南威尔士大学柯比研究所的图维尔（Stuart Turville）副教授说，所有可用的疫苗都能增强针对所有流行病毒的保护性抗体。





图维尔教授说：“在许多研究中明确的一点是，你需要超过两个剂量的疫苗来提供足够的中和抗体的水平，以覆盖目前流行的Omicron各毒株。”





卫生部和ATAGI的数据显示，BA.4/5二价疫苗产生的抗体更高。



各疫苗产生的抗体水平如何？

卫生部表示，辉瑞公司的BA.4/5e二价疫苗产生的抗体比接受辉瑞公司原始疫苗的人对Omicron的BA.4/5亚变种的产生抗体高近2.9倍。





这项研究是在55岁及以上的成年人中进行的。





卫生部说：“对较新的BQ.1.1和XBB.1亚变种的中和抗体作用也高于原始疫苗。”



该部门还表示，莫德纳的临床试验数据显示，BA.4/5二价疫苗产生的针对Omicron的BA.4/5、BQ.1和XBB亚变种的抗体比之前接受莫德纳原始疫苗或BA.1二价疫苗的人多5.1至6.3倍。





这项研究是在18岁及以上的人群中进行的。





悉尼科技大学的弗洛里（Jane Frawley）副教授说，符合条件的澳人或可优先选择BA.4/5e二价疫苗，而不是原始版本的加强针。





她说：“新的二价疫苗与当前流行的病毒亚变种更匹配，能更好地保护我们免受COVID-19的侵害。”



住院、死亡和安全风险

卫生部援引美国最近的一项研究表示，BA.4/5二价疫苗对住院或死亡的有效性为62%，而原始版加强针约为25%。





“辉瑞和莫德纳BA.4/5二价疫苗的短期安全数据在作为加强剂使用时与原疫苗相似，”卫生部表示。





“没有新的或意外的安全信号报告。”



ATAGI表示，莫德纳的二价BA.4/5疫苗与血栓性中风（由供应大脑血液的动脉中的血块引起）之间没有关联。





ATAGI在一份声明中说：“接种莫德纳二价BA.4/5疫苗后发生心肌炎（心脏炎症）或心包炎（心脏周围膜的炎症）的风险非常小，似乎并不比12岁年龄组接种莫德纳原版加强剂或辉瑞二价BA.4/5加强剂后的风险大。”





在2月8日的另一份声明中，ATAGI指出，辉瑞公司的BA.4/5疫苗作为加强剂使用时，其风险与BA.1和原始版疫苗类似。



辉瑞二价BA.4/5作为第二个加强剂量后的不良反应包括注射部位疼痛（68.5%）、疲劳（56.4%）、头痛（41.4%）、肌肉疼痛（25.8%）、寒战（16.9%）、关节疼痛（13.4%）、发热（7.3%）、注射部位肿胀（5.4%）、注射部位发红（4.8%）和淋巴腺病（0.3%）。 ATAGI

各疫苗供应情况如何？

澳大利亚政府已经订购了1000万剂辉瑞BA.4/5二价疫苗的供应。从3月6日起，合格的澳大利亚人可以通过初级保健渠道获得该疫苗。





莫德纳的300万剂BA.4/5疫苗预计将于4月开始供应。



莫德纳和辉瑞公司的原始毒株/Omicron BA.1二价疫苗可供符合条件并希望立刻接种加强针的人士接种。 卫生和老年护理部

BA.4/5二价疫苗可以用作初步接种剂量吗？

一些国家，包括美国，正在考虑将BA.4/5疫苗作为初步接种剂量。



澳大利亚卫生部表示，并非所有国家对COVID-19疫苗都有相同的建议，每个国家都会根据各种因素做出判断。





该部门说：“二价疫苗的临时批准目前只支持其作为加强剂量使用。”





图维尔教授说，很难预测下一个变种何时出现，以及它与当前变种有何不同。





他说："然而，自原始毒株开始流行以来已经过去了相当长的时间，朝着二价疫苗的方向发展确实有意义。”





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