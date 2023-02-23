部分澳人现可接种第五剂新冠疫苗 马上接种或再等几周专家怎么说？

要点： 许多澳大利亚人如今可接种第五剂新冠疫苗；

澳大利亚人现在可以接种一种针对Omicron亚变种BA.1的二价疫苗；

针对Omicron亚变种BA.4和BA.5的新二价疫苗要到3月6日才会提供。

本月，第五剂新冠疫苗接种资格开放后，许多澳大利亚人纷纷接种，但有人担心那些急于先接种的人没有得到最好的保护。





76岁的乔治·惠顿（Georgie Whitton）已经焦急地等了几个月，以获得接种二价疫苗的资格。该新冠疫苗去年10月份向澳人提供，但直到今年2月20日才被推荐为第五针。





她上一次接种加强针，已经是将近12个月前了，这让她倍感压力和担忧，因为她的丈夫免疫力低下，她自己也有健康问题。





惠顿女士终于在2月21日接种了加强针，但之后她发现自己接种的是只针对Omicron亚变种BA.1的二价疫苗。她本以为自己能接种到针对BA.4和BA.5变种的最新疫苗，该疫苗要到3月6日才开始供应。



READ MORE 新冠疫苗可致严重过敏？专家拆解接种第五针你所需要知道的事

BA.4和BA.5是去年年底在澳大利亚流行的主要Omicron变种，尽管此后新的亚变种涌现。今年的病毒传播则是由包括Omicron亚变种BA.4.6、BA.2.75、BQ.1和XBB在内的“变种杂烩（variant soup）”驱动的。





虽然辉瑞公司最新的二价疫苗并不针对最新的变种，但人们认为它确实提供了比原始疫苗更好的保护，而且专家说它仍然值得作为一种保护措施。





惠顿表示，她曾专门致电当地药店，询问是否可以接种BA.4/5专用疫苗，并且得到保证，药店已有最新的辉瑞疫苗库存，可以在2月21日为她接种。



Georgie Whitton is disappointed she was not given the latest booster that protects against Omicron subvariant BA.4 and BA.5. Source: Supplied 她还两次询问给她注射疫苗的人，给她接种的是否是针对BA.4和BA.5变种的最新疫苗，并得到保证说这是二价疫苗。





但是后来当她检查自己的疫苗接种证书时，她意识到所接种的是只针对BA.1的莫德纳（Moderna）二价疫苗。





她感到不快。她说：“我76岁了，我有很多心脏问题和哮喘，所以我自然希望得到最好的保护，不仅仅是为了我的丈夫，也是为了自己。”





她说，许多澳大利亚人在2月20日匆忙地接种了加强针，因为对许多人来说，距他们上次接种疫苗已经有9个月或10个月了。





“所以有很多人将和我一样，现在我们需要得到保证，我们能够接种到更好的疫苗并且不必再等待12个月。”





“他们正在做的是，将所有以最快速度赶来接种加强针的人，在某种程度上，置于二等群体中。”



LISTEN TO 【圆桌健谈】第五针新冠疫苗即将上线 哪一类人群非常需要接种？ SBS Chinese 17/02/2023 07:40 Play

惠顿说，如果早知如此，她很乐意再等多两周，以接种针对BA.4/5的专用加强针。





她说：“只差两周，我愿意等待。”



澳大利亚人可以接种哪些加强针？

65岁以上的澳大利亚人现在有资格接种第五针疫苗。目前，他们接种莫德纳或辉瑞公司生产的专门针对Omicron BA.1的二价疫苗。他们还可以选择诺瓦瓦克斯（Novavax）疫苗、原始的辉瑞或莫德纳疫苗作为加强针接种。





从3月6日起，辉瑞公司针对BA.4和BA.5的新二价疫苗也将上市。2月17日，澳大利亚药监局（TGA）还批准了一种针对BA.4和BA.5的莫德纳新疫苗，但目前还不清楚它的上市时间。



Australians can now access new bivalent vaccines. Source: AAP / Diego Fedele 年轻的成年人被建议“考虑”接种加强针，但除非他们有合并症或残疾，否则不建议接种。当局也不建议18岁以下没有任何严重疾病风险因素的人士接种加强针。





澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）建议人们在6月份前接种加强针，以及在接种最后一剂疫苗或新冠感染后的6个月左右接种。



人们是否应该等待最新的二价疫苗加强针？

昆士兰大学传染病医生保罗·格里芬（Paul Griffin）副教授表示，尽管没有很多数据进行比较，接种新的针对B.A 4/5疫苗而不是BA.1的疫苗，可能会有轻微的改善。





他说：“我们认为与目前流通的疫苗相比，这可能是一种更好的匹配，所以可能会有轻微的改善。”



READ MORE 待解之谜：为何有的人没有感染过新冠病毒？这些澳人怎么说？

“但是，如果人们刚接种了针对BA.1的加强针，也不该觉得自己被亏待了，因为这种保护仍然是非常值得的。”





格里芬教授说，他认为澳人应该咨询自己的全科医生、药剂师或其他疫苗提供者，了解选项，现在有哪些疫苗，哪种疫苗可能是最适合他们的。





鉴于BA.4/5疫苗还有两周左右上市，格里芬表示，新疫苗似乎有一定的好处，因此可能值得等待。





他说：“但疫苗供应如果有任何延误——如果无法获得——接种针对BA.1的加强针，这要比等待很长一段时间并可能在这期间感染新冠要好得多。”





“鉴于我们看到一些州的病毒传播上升，我们当然不希望人们等待太长时间，但如果我们在此期间没有看到病例的大幅增加，那可能有机会至少等上数周。”





格里芬认为，总的来说，与原始疫苗相比，针对B.A 4/5的加强针被认为可以提供更好的保护，减少住院和死亡的人数。





他说，美国的一项研究表明，针对B.A 4/5的加强针对预防住院或死亡的保护效用提高了35%左右；另一项英国研究发现，对预防住院的保护效用提高了20%左右。



READ MORE 1400万澳人如今有资格接种额外的新冠加强针

澳大利亚免疫技术咨询小组指出，与原始疫苗相比，针对B.A 4/5的加强针还能针对较新的BQ.1.1和XBB.1亚变种产生更高的中和抗体水平。





格里芬说，很难预测在未来任何新的加强针将会以多快的速度上市。





“如果未来几周出现了一个新的、更严峻的变种，那么可能会推出一剂特定的加强针来解决这个问题。除此之外——那是相当不可能的——在现在和冬季之间接种额外的疫苗剂量的概率极低。”





“在任何时候都可能推荐额外的疫苗剂量，这取决于病毒的情况，以及我们看到的流行病学情况，但希望这可能是我们今年看到的最后一剂加强针。”





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



