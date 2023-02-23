澳洲卫生系统面临压力 医生和药剂师就处方权存在严重分歧

要点： 澳大利亚一些州试行允许药剂师开具部分处方药；

全科医生对患者安全表示担忧，但药剂师认为此举并不过分；

一些人认为，应将更大的处方权交给其他临床工作者，如执业护士。

给予药剂师更大的处方权扩大了医生和药剂师之间的分歧。全科医生对患者安全表示担忧，但药剂师认为，这将缓解澳大利亚卫生系统已经过重的压力。





维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）和新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）在各自的竞选活动中都宣传了类似的试行计划，允许药剂师更新避孕药的处方并可以开具治疗尿路感染的处方药物。





在昆州北部开展了类似的试行计划后，南澳也正考虑加入，但凯恩斯的全科医生艾琳·特拉弗斯（Aileen Travers）对此深表关切。





她说，在试点中有药剂师误诊了她的病人，这包括一名在遭受性侵后患上衣原体的女性、一位患有骨盆肿块的女性和一位患败血症的女性。



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在日常营业时间之外，这三人都需要紧急止痛药物。但她们告诉特拉弗斯医生，在药店里向一位不认识的药剂师描述症状时，其他顾客也听得一清二楚，这让她们很不舒服。





“（一位患者）说，他们是要我爬到药店柜台上，在众目睽睽下接受骨盆检查吗？”特拉弗斯说。





“我不知道该说什么，因为这是她所需的（检查过程）。”





她说自己没有办法知道谁给她的病人开了什么药。



澳大利亚医学协会昆州分会的一项调查发现，在最初的试点中，在性传播感染、癌症、抗生素耐药性和一次宫外孕的方面出现了失误，数百人需要进一步护理。尽管该试点只针对女性开具相关药物，但还是有药剂师给一些男性开出了抗生素药物。





然而，昆州科技大学教授丽莎·尼森（Lisa Nissen）在2022年发表的一份报告提到，昆州的试行计划对病人和药剂师双方均有“重大价值”。





药店行业公会（The Pharmacy Guild）告诉澳联社（AAP），所有的会诊将始终私下进行。



Many agree that GPs and the broader health system is struggling but disagree on the solution. 澳大利亚药房协会新州分会主席费尔考伊（Chelsea Felkai）强调，在布里斯班推广药剂师将有权开出部分处方药之前，在试行计划中发现的所有问题都会被纳入考虑。





她说，有任何危险信号的病患都会转介给全科医生。她还反驳了对于此举可能会造成更多抗生素耐药性的担忧。





“（问诊）还是会收取费用的，所以在任何情况下，我们都不倾向提供不必要的抗生素，“费尔考伊告诉澳联社。





她说，药剂师是人们最容易接触到的医疗保健专业人员，并将该试行计划比作开抗生素眼药水或事后避孕药，药剂师能够做到这一点。





蒙纳士大学高级讲师加扎里安（Zareh Ghazarian）博士说，该政策在选举中有以下几个好处。





他说，除了针对女性选民外，它还表明各党派希望谈论除新冠以外的健康问题。





“它最终是在减少就医障碍，我认为这是一个非常好的消息，任何政府或潜在政府都可以考虑在选举中采用此举。”





大家都同意全科医生和更广泛的卫生系统面临压力，但对解决方案有不同意见。



费尔考伊表示，有太多患有疼痛性泌尿系统感染的女性因为等不到全科医生预约，转而去了急诊室，病人本应能够在这期间得到治疗。





泌尿外科医生阿沙尼·库奇曼（Ashani Couchman）持不同意意见，指责试行计划是“膝跳反应”，令病人的安全受到威胁。





她担心药剂师无法进行深入的尿液细菌培养检测，以掌握病患对什么药物的反应最好，也无法获取全科医生以前的培养结果。





“试图快速给某人提供一些东西，对此我有疑虑。如果这样做的话，从长远来看，他们的情况可能会更糟，”库奇曼博士说。



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“实际上风险是相当大的，首先是诊断就可能是错误的。”





库奇曼赞成其他选择，包括给其他临床工作者如执业护士提供更大的处方权。





联邦助理卫生部长和前护士科尔尼（Ged Kearney）表示，西澳州也将会开展试行计划，然后跟新州和维州的试行计划一起进行审查。





科尔尼还为其他卫生工作者参与处方试点敞开了大门。





她在周二告诉记者：“我们需要最大限度地使用我们的劳动力。”





“如果我们这样做，更多的人将获得初级卫生保健，我们将成为一个更健康的国家。”





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