新州州长多米尼克·佩洛特（Dominic Perrottet）承诺，如果在3月份的州选举中连任，将进行一项500万澳元的试点，允许药剂师更新避孕药的处方并可以开具治疗尿路感染的处方药物。佩洛特在周一（2月20日）的竞选活动中宣布了这一试点。





尽管新州工党领导人柯民思（Chris Minns）支持该计划，但并非所有医生都持同样的观点。





澳大利亚皇家全科医师学院院长凯瑟琳·赫斯佩（Catherine Hespe）博士表示，该计划可能会使医疗服务变得分散——药剂师和医生都不知道对方开的是什么药。





她说：“如果有问题，我们应该看看如何解决它……让我们在全国范围内解决它。”





澳大利亚皇家全科医师学院副院长布鲁斯·维尔特博士（Bruce Willett）将此举描述为不能从根本解决问题的“创可贴式临时解决方案”。他还担心民众能否获得最适合他们的避孕方案。





他说：“我们认为这对女性的健康来说是一个倒退的步骤。”





“目前的医疗护理标准是长效可逆避孕药，这些药都不能由药剂师开具。”





“由于药剂师无法获得其他形式的避孕药，我们担心民众无法获得甚至无法了解这些选择。”





联邦卫生部长马克·巴特勒对允许药剂师开避孕药的尝试表示欢迎，认为这是解决卫生保健限制的创新方案。





他说，各州正在寻找创新的方法，尽可能地利用医疗工作者的技能，以帮助缓解医疗保障系统的压力。





他对ABC珀斯广播电台说：“当民众对良好的医疗保健的需求急剧上升，而医疗工作者的供应却很有限时，不让每个人充分发挥他们的技能和培训是说不通的。”





巴特勒说：“我非常希望看到这些试点继续进行，并为更聪明和更有效地使用我们的医疗队伍建立证据基础。”





但维尔特博士说，药房也面临人员短缺，不会有劳动力来帮助缓解卫生部长谈到的压力。





澳大利亚医学协会副主席丹妮尔·麦克穆伦博士（Danielle McMullen）表示，她对这一宣布感到“非常失望”。





她说，药品监管机构——治疗用品管理局（TGA）去年审查了避孕药，并决定将其保留为处方药。





麦克穆伦博士告诉九号台的Today Show节目说：“我们对佩洛特州长决定将TGA放在一边，在女性健康问题上走捷径感到非常失望。





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LISTEN TO 【正在行动】新州试点药剂师可开部分处方药 您怎么看？ SBS Chinese 22/02/2023 28:37 Play

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