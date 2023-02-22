【正在行动】新州试点药剂师可开部分处方药 您怎么看？

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新州将尝试允许药剂师更新避孕药处方。 Source: Getty

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作为新的竞选承诺，新州将尝试允许药剂师更新避孕药处方以及开具治疗尿路感染的处方。

新州州长多米尼克·佩洛特（Dominic Perrottet）承诺，如果在3月份的州选举中连任，将进行一项500万澳元的试点，允许药剂师更新避孕药的处方并可以开具治疗尿路感染的处方药物。佩洛特在周一（2月20日）的竞选活动中宣布了这一试点。

尽管新州工党领导人柯民思（Chris Minns）支持该计划，但并非所有医生都持同样的观点。

澳大利亚皇家全科医师学院院长凯瑟琳·赫斯佩（Catherine Hespe）博士表示，该计划可能会使医疗服务变得分散——药剂师和医生都不知道对方开的是什么药。

她说：“如果有问题，我们应该看看如何解决它……让我们在全国范围内解决它。”

澳大利亚皇家全科医师学院副院长布鲁斯·维尔特博士（Bruce Willett）将此举描述为不能从根本解决问题的“创可贴式临时解决方案”。他还担心民众能否获得最适合他们的避孕方案。

他说：“我们认为这对女性的健康来说是一个倒退的步骤。”

“目前的医疗护理标准是长效可逆避孕药，这些药都不能由药剂师开具。”

“由于药剂师无法获得其他形式的避孕药，我们担心民众无法获得甚至无法了解这些选择。”

联邦卫生部长马克·巴特勒对允许药剂师开避孕药的尝试表示欢迎，认为这是解决卫生保健限制的创新方案。

他说，各州正在寻找创新的方法，尽可能地利用医疗工作者的技能，以帮助缓解医疗保障系统的压力。

他对ABC珀斯广播电台说：“当民众对良好的医疗保健的需求急剧上升，而医疗工作者的供应却很有限时，不让每个人充分发挥他们的技能和培训是说不通的。”

巴特勒说：“我非常希望看到这些试点继续进行，并为更聪明和更有效地使用我们的医疗队伍建立证据基础。”

但维尔特博士说，药房也面临人员短缺，不会有劳动力来帮助缓解卫生部长谈到的压力。

澳大利亚医学协会副主席丹妮尔·麦克穆伦博士（Danielle McMullen）表示，她对这一宣布感到“非常失望”。

她说，药品监管机构——治疗用品管理局（TGA）去年审查了避孕药，并决定将其保留为处方药。

麦克穆伦博士告诉九号台的Today Show节目说：“我们对佩洛特州长决定将TGA放在一边，在女性健康问题上走捷径感到非常失望。

在本期《正在行动》热线节目中，听友们就药剂师可开部分处方药的试点分享了经历和看法。请您点击收听详细内容。
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【正在行动】新州试点药剂师可开部分处方药 您怎么看？

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22/02/202328:37
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