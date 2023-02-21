了解国际母语日的由来 他们曾为争取母语的权利而战

要点： 1952月2月21日，孟加拉国五名学生在争取讲母语的权利时被杀；

联合国教科文组织于1999年宣布2月21日为国际母语日；

国际母语日如今是对世界各地文化和语言多样性的庆祝日。

1947年，印度和巴基斯坦成为独立的国家。印度教徒占多数的西孟加拉邦成为印度的一部分，穆斯林占多数的东孟加拉邦（现为孟加拉国）被宣布为巴基斯坦的一部分。





虽然东巴基斯坦一半以上的人讲孟加拉语，但巴基斯坦政府宣布乌尔都语为官方语言。





研究印度学、孟加拉文学、电影和历史的澳大利亚研究员约翰·胡德（John Hood）博士说，集会上的正式抗议失败后，政府实施了宵禁并禁止集会，以防止煽动这个问题。





胡德博士对SBS 孟加拉语节目说：“1950年代初的2月21日发生的事情，并不是真正的为语言而庆祝的日子，它实际上是为语言的存在而斗争。”



Procession march held on 21 February 1952 in Dhaka. Credit: Rafiqul Islam uploaded by Rama's Arrow on Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons 1952年2月21日，一群学生冲破了宵禁，带领游行，要求政府把孟加拉语作为官方语言。警察向他们开枪，五名学生阿卜杜斯 · 萨拉姆（Abdus Salam）、阿布 · 巴尔卡特（Abul Barkat）、拉菲克 · 乌丁 · 艾哈迈德（Rafiq Uddin Ahmed）、阿卜杜勒 · 贾巴尔（Abdul Jabbar）和沙菲尔 · 拉赫曼（Shafiur Rahman）被打死。





澳大利亚母语运动组织者、语言活动人士尼尔马 · 保罗（Nirmal Paul）说：“这是世界（历史）上第一次有人因为（母语）语言被枪杀。”





巴基斯坦政府迫于语言运动的压力终于让步，于 1956年承认孟加拉语为官方语言。





从那时起，孟加拉国人们心怀敬意，记住了这个日子。





“Ekushey February”（2 月 21 日）被称为国家烈士日，直到1999 年，联合国教科文组织宣布这一天为国际母语日。



语言和身份

阿卜杜勒 · 马丁（Abdul Matin）是枪击事件中幸存的学生领袖之一，后来他得到了孟加拉国政府的承认。



Abdul Matin (Bhasha Matin) and his wife Gulbadan Nesa Matin Credit: Gulbadan Nesa Matin 他的妻子古尔巴丹 · 内萨 · 莫妮卡（Gulbadan Nesa Monica）告诉 SBS孟加拉语节目，“21日枪击事件发生后，人们在现场建了一座临时沙希德塔（Shaheed Minar）（烈士塔），但政府也拆除了它。”





直到1983年，孟加拉国政府在学生遇难的地方建造了一座永久性的塔。



A Bangladeshi decorates the Shaheed Minar, or martyrs mausoleum, on International Mother Language Day in Dhaka, Bangladesh, Tuesday, Feb. 21, 2012. International Mother Language Day is observed in commemoration of the movement where a number of students died in 1952, defending the recognition of Bangla as a state language of the former East Pakistan, now Bangladesh. Source: AP / Pavel Rahman/AP 一年一度这一纪念日刻在许多孟加拉国人们的童年记忆中。





孟加拉语是世界上使用人数第六多的语言，澳大利亚约有70000人使用孟加拉语。





安瓦尔 · 萨达特 · 希穆尔（Anwar Sadat Shimul）博士是科廷大学管理与营销学院研究中心的副主任，也是数本孟加拉语书籍的作者。





他说：“我记得80年代末和90 年代初的那些日子，当时我们庆祝当地小学组织的Ekushey February活动。”





他回忆说，2月21日的早上，他都会和其他学生一起赤脚步行到当地的沙希德塔，手持鲜花、横幅和旗帜，表达敬意。





该国各地建造了数以千计的临时纪念碑来纪念这一时刻。





希穆尔说，这场语言运动产生了持久的影响。





“它是孟加拉民族建立民族认同背后的推动力，也为随后各种孟加拉民族主义运动铺平了道路，最终是1971年的孟加拉国解放战争 （通向孟加拉国独立）。”



The martyr's monument Central Shaheed Minar is decorated with flowers during the International Mother Language Day, in Dhaka. Source: SIPA USA / Sipa USA Sazzad Hossain / SOPA Images/Sip

全球性的庆祝活动

从全球范围来讲，国际母语日让人们认识到语言和多语言在促进包容性方面可以发挥的重要作用。





一些孟加拉国人很高兴这一天得到国际认可，但也有人质疑，这一天背后的历史是否在国际范围内被忽视了。





不过，在希穆尔博士看来，孟加拉国人应该为他们在强调语言在维护历史、遗产和文化方面的重要性方面所发挥的作用感到自豪。





“孟加拉人应该强调他们拥有自己的国家、语言和丰富的文化，因为他们在1952 年保护了他们的母语。





孟加拉国政府将该国最负盛名的奖项之一命名为Ekushey Padak，该奖项每年颁发给在各个领域做出重大贡献的人。



Visitors read books at the national book fair named Ekushey Boi Mela in Dhaka. Every year, 'Bangla Academy' organises the national book fair at Dhaka University area. This book fair is the largest in Bangladesh and it runs for the entire month of February. Dhaka, Bangladesh, February 9, 2023. Photo by Habibur Rahman/ABACAPRESS.COM. Source: ABACA / Habibur Rahman/ABACA/PA/Alamy 每年2月，政府资助的一家执行国家语言政策的机构孟加拉学院都会组织Ekushey Boi Mela书展，为期一个月。





莫妮卡说：“2月，人们重新认识到孟加拉语，也就是我们的母语的重要性。”





面临消失风险的语言





今天，许多语言在世界范围内面临消逝的威胁。





由澳大利亚国立大学 (ANU) 领导的一项研究表明，世界上 7000 种语言中有一半濒临消逝，如果没有任何举措，很多语言可能会在本世纪末消失。





今年，联合国教科文组织的活动将探讨使用多语言的潜力。据估计，全球有40%的人口没有机会以他们所讲或所理解的语言接受教育。





在澳大利亚，在殖民者到来之前，有250种原住民语言存在，如今只有 40 种语言仍在使用，其中12种语言向孩子教授。





保罗相信国际母语日的活动和努力可以激励国际社会加大力度保护濒危语言。





“那样就不会有更多的语言消失了，”他说。





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