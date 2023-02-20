国际母语日|在澳普通话人士谈方言与情怀

2月21日是国际母语日，今年的主题是“多语言教育——变革教育的必要条件”。





教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱（Audrey Azoulay）在国际母语日的致辞中说：“在人类计有的7000多种语言中，每一种语言都承载着对世界、万物和存在的独特理念，代表着某种思维和感知方式。”





澳大利亚2021年人口普查报告显示，澳大利亚300多种已得到确认的语言中，普通话是除英语以外，澳大利亚人在家使用最多的语言，有近69万普通话人口。此外，该报告还列出了闽南语、吴语、客家话等语言的人口数，很多人在移民来澳后多年都在家保持着乡音，这些人群往往与普通话人群存在部分交集。





汉语在中国历史上分为标准语和方言两种，标准语即官话，而方言一般指地方性语言。在海外多元文化的生活环境下，有华人认为母语是出生后第一学习的语言，有华人则认为母语是乡土语言，是阔别已久的祖辈的故乡。不过，不论是何种，我们每个人与母语之间，都维系着不解的羁绊。



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方言代表个人的故事与特征

童年随父母移民澳大利亚的刘乐（Philip Le Liu），如今是墨尔本市议会的一名议员。1991年踏上这片土地的他，已经在澳大利亚生活了32年，在此之前，他出生在上海并在当地读小学。



Shanghai knick knack shops where you can get old army clothing and knick knacks Credit: MediaProduction/Getty Images 朋友们为他还保留了说老式上海话的能力而感到惊讶，刘乐则坦诚地表示：“我有点骄傲我还能说这门方言。”





对于他而言，语言能代表一个人是从哪里来的、身上的故事是什么，而方言能带来的不则仅仅是与社群的羁绊，更加是与整个历史时代的羁绊。



上海话有一些字眼可以生动地代表情绪，老上海是一整个故事、历史，我说老上海话的时候，朋友们觉得好像回到了那个时代。 刘乐 墨尔本市议会议员

地方上时代的记忆也在其他民族之间流传。二战期间，逾两万无国籍犹太人为了躲避大屠杀逃难至上海，而后又从上海移民至澳大利亚、美国等国家。刘乐曾在墨尔本遇到经历了这些的老一代犹太人，并且和他们用上海话进行了交流。





“他们很喜欢上海，会说一些上海话，也会和我讲一些那个时代老上海的故事和文化。”刘乐回忆起过去在上海的时候，也探访过犹太聚居区的历史遗迹建筑物，这样因方言结缘的人生际遇让他感慨万千。



他称，方言的存在代表了个人的性格和背景，不过它存在的意义却不局限于此，更有助于澳大利亚社会了解中国移民群体面貌的多样性。





“（很多澳洲人）听得出普通话，广东话他们也听得懂，但你说上海话、福建话或是闽南话，他们会觉得（困惑）这是哪一个语言，会觉得是越南或韩国等亚洲国家的语言。”





“大家都觉得中国人都是一样的，但（中国移民）有那么多家族、那么多城市、那么多吃的、说的，文化都不一样，他们就开始觉得并不是从中国来的（移民）就是一样的。所以我觉得母语就是代表你个人的性格还有特征。”



与人的羁绊

八岁随父母移民至澳大利亚的Sue，谈起潮汕方言，直称它是“家乡话”。





“我是在完全不会英语的情况下来到澳大利亚，当时只会说家乡话和普通话。” Sue称，在外说英语，在家中和父母及祖辈交流都习惯使用潮汕方言，因此认为这是代代相传下来的母语。



Chinese architecture tile roofed courtyard in Chaoshan area Source: Moment RF / Allen Chen/Getty Images 根据2021年人口普查，在澳大利亚的闽南语人口超过2万人，客家话人口超过9千人，吴语人口则超过4000人，较此前一次人口普查出现较大幅度增长。





方言上的羁绊对 Sue 而言，也是人与人的羁绊。“有一次我去悉尼的Cabramatta逛，遇到好多潮汕移民，心里会莫名其妙地觉得很有缘分，很想和对方有什么交往。在大学里遇到一个会说潮汕话的同学，也感觉很特别，很想做朋友。“





她告诉SBS中文普通话节目，在海外体会迥异的生活环境后，才发现过去的日常十分独特，包括钟爱的家乡菜、小吃摊、还有地道的点菜方式，都无法再在另一片土地上复刻。这让她在此前的一次回国返乡之旅中，深刻地体会到羁绊二字意味着什么。



回到家乡，整个环境都是讲潮汕话的地方，感觉忽然穿越到了一个真正是自己家的地方。 Sue

年轻一代的母语观

“对我来说，我没有一个特定的母语.....吗？” Demi 的声音从坚定逐渐变得有些犹疑。



Demi 在澳工作的 Demi 成长于浙江温州，幼时在老家温州苍南闽南话的语言环境中，后迁至城市中读书改学温州话，长大后至新加坡、澳大利亚进入英语环境。一路来在语言之间转圜的生活经历，让她对自己是否能将乡音当作母语感到茫然。





对待闽南话， Demi的态度是“好玩儿”，例如闽南话中的“很小”直译成普通话为“一粒子”，形容“很胖”是类似“tuā-khoo”的发音，让人眼前跃然而现一幅生动的画面。她也曾与台湾室友聊天，发现彼此说的闽南话有许多不同之处。



Source: Moment RF / Dulyanut Swdp/Getty Images 不过，她并不习惯使用这门方言。





“我家里人是讲闽南话的，我也能听懂，但是不怎么会说。对我来讲，说闽南话是一件蛮困难的事情。”她称，曾尝试讲闽南话却不标准，被妈妈笑称像四川话，而在面对只会使用方言的祖辈面前，以普通话回应也能展开沟通，便接受了只部分掌握家中常用语的现状。





Demi 在犹豫后认为，自己的母语应该就是普通话而已，不习惯乡音也许并不意味着失根，而不熟悉方言也可能是这一代年轻人的常态。





她称，即使是同乡的同学，同辈的亲戚，彼此交流也都是普通话。





Demi不无遗憾地说：“因为他们说得也都不大好，可能我们这一代人，刚好赶上推广普通话政策什么的吧，尤其是年轻人很多都只说普通话。”



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