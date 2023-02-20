国际母语日|自己语言自己挺: 在澳港妈自发广东话“讲故仔”群组

在墨尔本东北区的Templestowe Lower，星期二早上八时许，几位“童您讲故仔”（CantoBee）群组义工已经忙于在出租场地的咖啡室，准备当日的广东话讲故事聚会。





九时半，家长们带着小朋友陆续到达，有牙牙学语的幼儿，还有理解力更高一点的幼儿园学生。他们同样听故事听得入神。



“童您讲故仔”每月有好几次聚会，义工们更精心制作绘本讲故事。 讲故事的义工，亲手制作了一本故事绘本，以广东话跟孩子们说：“小朋友，为什么狮子不是十二生肖的动物呢，因为狮子好凶的，吼~~~~”，这时小朋友也跟着“吼~~~”，家长们都笑起来。





这或许就是说故事的魅力，在场孩子都投入故事的情节，即使不太懂说话的幼儿，也跟随着义工模仿狮子吼叫。



义工自制绘本。 “童您讲故仔”发起人Sonia Ho与Tiffany Ip成立此群组的其中一个原因是，她们相信，小朋友的脑袋就像海绵一样吸收新事物，如果能在孩子年幼时，造就讲广东话的学习环境，长大后就更容易学习中文和了解香港。





更重要的是，孩子可以保持和祖父母辈的联系——达到“沟通无障碍”。



“童您讲故仔”发起人 Sonia Ho (左) 及 Tiffany Ip (右)。

为孩子提供广东话学习机会

Sonia在社交平台分享了自己创立群组的初衷： “这里都有很多讲广东话的家长，都想有一个story time，用广东话跟小朋友读故事书。我也有不少中文故事书，我想: ‘不如当是playdate，邀请更多家长参加以广东话讲故事的聚会’。我将这个概念放上Facebook，意想不到很多人有兴趣。 ”





Sonia是全职妈妈，从香港来墨尔本定居十多年。她留意到图书馆的讲故事聚会，会有希腊语和普通话等语言，但就没有广东话，于是决定“不求人，自己来”，更加“造福邻里，不收钱讲故事”。





“起码小朋友会听会讲广东话，希望我们可以带一个兴趣给小朋友。小朋友的脑袋是很厉害的，就像海绵一样，我们就趁他们年纪尚小，多听多讲广东话。当有一日如果他们爱上香港一些偶像，希望可以学唱一首歌，好想学会歌词，他们便会学中文。”



看《龙珠》学广东话

另一位发起人Tiffany Ip说: “我老公三岁就来到澳洲，他很喜欢看（卡通片）《龙珠》、喜欢听李克勤的歌，就是这样学中文的。”



Tiffany 自小移民澳洲，但在家仍保持讲广东话。 Tiffany说，这个讲故事组群其中一个特点是，组织者、义工和参与家长，并不是清一色刚从香港来澳定居的港人，不少是在澳洲长大而且非常热心推动广东话文化的。





Tiffany也是从小与家人移民澳洲，在这里读书，成家立室，成为三子之母。





虽然她未必常常回港，但广东话流利非常，没带半点英语口音。她便是个绝佳范例，证明移民海外并不代表从此就放弃母语。





“我的小朋友都是在这里出生的，在家里，我会用广东话读故事给他们听，也鼓励他们与外公外婆多用广东话沟通，希望可以像我和丈夫一样，保持讲广东话沟通，懂得读中文。”



家长们聚会的好去处

Tiffany说:“有不少参加的家长都是从香港移民来不久，他们都觉得非常有亲切感，因为他们在这里都没有太多亲戚朋友，来到这个聚会，全部人都是讲广东话，觉得非常有亲切感。”





参加者Esther Khoo也从小就已移民澳洲，她希望孩子们都可以保持以广东话与祖父母沟通，知道有这个组群便加入，让小朋友有机会跟同辈一起学习。



参加者 Esther 说，小朋友互相学习能更有效地让孩子学好广东话。 “我奶奶刚刚来澳洲看我们，她不太会说英文，小朋友可以跟她讲广东话，对奶奶来说是特别开心。小朋友都懂，想吃东西就讲广东话，好多零食他都会说。”





“小朋友来到聚会，他们会觉得讲广东话并不是只有妈咪讲、爸爸讲，还有其他小朋友都讲。同辈之间互相学习，小朋友会学得快好多。”



讲故事组群每月会举办好几次聚会。 Liv Cheung一家移民澳洲约三年，是“童您讲故仔”其中一位义工。Liv的孩子Jake与妈妈一起来参加讲故事聚会。记者打趣地用广东话问Jake: “你看上去好困啊，你睡醒了吗？” Jake害羞地用广东话回道：“睡醒啦！”





Liv说，小朋友读书都以英语为主，当升读小学可能会遇上同辈压力，认为讲广东话并不太融入本地生活圈子，可能会因害羞，拒绝讲广东话。





她认为，以讲故事这个轻松的形式培养儿子的兴趣，会比硬生生逼他学习中文和广东话好。另一层意义是，讲广东话是保持身份认同的一种方法。



“儿子三岁来到澳洲，对香港文化都有一些认识，有个底子。香港人就是讲广东话的，再细分的话，我们有港式广东话，例如一些潮语，这些对香港人身份非常重要。如果你说自己是香港人但不会潮语，例如不知道‘世一’（世界第一）或者什么是‘讲呢啲’就不够地道啦。”





“童您讲故仔”去年八月份成立，除了每个月的定期聚会外，如今还在进行一个网上调查，希望了解会否有更多家长想在墨尔本其它地区组织广东话讲故事聚会，从而决定群组是否会增加聚会环节。





她们也希望与有兴趣的家长交流心得，连结更多人推广广东话文化。





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