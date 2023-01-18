澳大利亚医疗协会（AMA）的最新报告称，等待择期手术病例的积压表明医疗系统正承受巨大压力，难以满足需求。





医疗协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）指出，如果政府不采取行动，等待择期手术的人数预计将在6月30日之前达到50万人以上。



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该协会表示，医院的等候名单积压将导致出现类似英国发生的卫生危机，澳大利亚需要一项全国性的计划来解决不断增长和日益紧迫的择期手术积压，并需要立即注入更多资金来完善此项改革，使医院能够永久地提高其医疗能力。





另一方面，民众对问诊全科医生的全额报销bulk-billing减少感到担忧。





据ABC报道，去年的最新医疗保险数据显示，2022年7月至9月期间，全额报销率从87%降至83.4%。2021年年底，这一比例为88.4%。澳大利亚皇家全科医师学院院长妮可·希金斯（Nicole Higgins）表示，全额报销的“真实水平”更接近于66%。





SBS普通话《正在行动》热线节目听友高女士表示，她在30年前于手术出院后，政府会安排医生和社工等专业人士提供上门协助，同时在家中安装全新的设施和设备以帮助其恢复。她说，“政府为病人花很多钱”，“但这些在（当时的）一年半后没有了”，“可能是因为那时人口少”。



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听友赵先生认为，因为“钱不够”，政府多年来一直采取“拆东墙补西墙”的补救办法，导致医疗投入亏空的“坑越来越大”。他说，“移民速度过快”导致“医疗资源跟不上”，另外，一些民众把看家庭医生“当作聚会”，浪费了公共医疗资源，应该在问诊全科医生方面让民众适当地自掏腰包。





陈先生表示，移民是财富，帮助发展经济；就公共医疗资源浪费方面，政府也应该重视解决“孤老问题”。





在节目中，听友们还就政府海外援助、改善经贸以及增加收入等表达了看法。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【正在行动】择期手术积压严重 您是否受到了影响？ SBS Chinese 18/01/2023 27:49 Play

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。





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