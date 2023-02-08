【正在行动】政府计划对Medicare进行40年来最大改革 您有哪些期望？

2月3日，总理和各州长和领地首席部长举行了今年的第一次全国内阁会议。会议听取了全民医保（Medicare）工作组对提高医疗负担能力、普及程度、对慢性疾病病人的支持和减轻医院压力的措施等所作审查的报告，同意对Medicare全民医保计划进行其40年历史上最大的改革。



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文章写道，2月3日的全国内阁会议之前，政府和非政府机构做了很多准备工作。联邦卫生部长马克·巴特勒较早前就说过，全民医保Medicare处于有史以来最糟糕的状态，而州长们在会议上表示，医疗改革应该是首要任务。





上任后不久，巴特勒任命了一个加强全民医保工作组，就如何修复一个大家都认为处于危机的医保系统提出建议。该工作组包括全科医生、护士和专职医疗工作者的行业团体，以及学术专家和一个病患权益代言团体。上周五，全国内阁讨论了该工作组的最终报告，并公开发布了报告内容。





报告只有12页，细节不多，但它提出了明确的方向，且包括重大改革。虽然有许多人呼吁向现有医保系统投入更多资金，但工作组建议采取更艰难但必要的方法，以实现一般实践所需的结构性长期改革。





工作小组的建议分为四个主题：资金改革、多学科团队护理、改进数据和数字系统以及支持改革。





为改善医疗服务而进行资金改革





澳大利亚资助全科医生的方式还停留在过去模式，工作组建议进行一次大的改革。





目前的收费服务模式，奖励医生为大量病人进行简短、一次性的问诊。





但是，自40年前设计医疗保险系统以来，澳大利亚的人口结构变得越来越老龄化，民众的平均病情越来越重。我们中的许多人需要更长时间的问诊。有力的证据表明，如果民众与护理团队有持续的关系，而不仅仅是一次性的问诊，他们会更健康，更长寿。





另一个问题是，目前的资助模式在为医疗服务较少的社区提供服务方面做的不够，包括澳大利亚原住民、农村和偏远地区以及低收入的民众。





该工作组建议采用“混合”资金模式来克服这些挑战。这些模式将就诊费与其他类型的付款混合在一起，如为每个病人提供灵活的预算，并为提供高质量的护理提供补贴。





工作小组还建议对病人进行自愿登记，将病人与相应的诊所联系起来，这样他们就能与平时的医疗服务提供者建立起关系。





鼓励多学科护理





澳大利亚目前的全科医疗模式没有给予全科医生足够的支持。





许多初级保健工作人员，如护士和专职医疗工作者，他们受过的培训意味着他们可以帮助全科医生管理日益增长和更加复杂的病例。但目前，我们的规则、条例和资助模式限制了他们能够提供的帮助。





改变这一点将带来巨大的好处。它可以帮助繁忙的全科医生减轻压力，让他们有更多时间处理复杂的病例。而且有证据表明，这可以提高护理质量和健康结果。





该工作组建议联邦政府与各州合作，消除阻碍初级保健专业人员使用其所有技能的监管障碍。





报告呼吁进行更多的投资，在全科医生的工作中帮助建立这些新的团队，并呼吁初级卫生网络（负责改善初级保健系统的区域组织）将护士和专职医疗工作者部署到最需要他们的全科诊所。





改进数据和数字系统





合理的数据和数字工具可以让初级保健团队知道他们的病人何时去过医院，是否有其他医生推荐的新护理。它们可以帮助诊所提供最好的护理，帮助病人管理自己的健康，并帮助政府了解系统的表现。





但目前的系统并没有很好地运作。澳大利亚的数字健康平台“我的健康记录（My Health Record）”对用户并不友好，临床医生很少使用。





在连接联邦和州医疗系统的数据方面，进展可谓缓慢得令人痛苦。





该工作组呼吁改进“我的健康记录”系统，使供应商的信息共享成为默认情况，并使临床医生和患者更容易使用该系统。





工作小组建议将健康数据与新的国家管理、立法、法规和技术相结合。





报告还建议对诊所的IT基础设施和技能进行新的投资，并培养患者的数字健康素养。





支持变革管理和文化变革





所有这些都要求对全科医生的运作方式进行重大转变。我们很容易低估变革对全科医生的难度，许多全科医生已经报告了承受的高压力和倦怠。





新的资助模式和基于多学科的团队工作不仅仅是对流程的简单调整。它们涉及对角色、责任和关系的新思考方式。





过去对全科医生改革的尝试表明，这条道路很艰难。澳大利亚的最近一次尝试是“健康护理之家（Health Care Homes）”试验，从2017年到2021年，它在吸引全科医生参与方面遇到了困难，并出现了病人和医生退出试验的问题。





工作小组强调，初级保健的改革进程不能操之过急，建议采取分阶段的方法，以评估提供指引，并将患者和社区作为政策和具体实施的中心。





报告建议支持诊所，帮助它们管理改革。这包括对诊所经理的培训，以便他们能够帮助诊所过渡到新的工作方式。





现在怎么办？





巴特勒部长说，卫生部门有 "许多有力的呼声和强烈的观点"。





一些团体已经迅速批评了工作组的报告。代表医生的澳大利亚医学协会表示，该报告不会对那些正在努力获得护理的人产生直接影响。全科医生的专业机构对报告的大部分内容表示欢迎，但也呼吁立即增加资金，并告诫全科医生必须领导任何医疗保健团队。专职医疗机构批评将重点放在全科医生诊所内的团队建设上。





但这份报告不可能让所有人满意，也不可能解决所有问题。





工作小组提出的建议是数代人以来对全科医生体系的最大改革。工作组已经认识到，修修补补，甚至是几项大的改革，都不足以治愈一个破碎的系统。这些建议正确地跨越了资金模式、劳动力角色和数字系统。工作小组强调，变革将是艰难的，需要时间，并应以病人、临床医生和社区的声音为指导。这是应对这一非常复杂的挑战的正确方法。





在之后的预算中，将有更多关于这些改革的细节，但巴特勒部长说，这将需要多年的投资来解决全科医生危机。要充实这个愿景，还需要做很多工作，但这是一个带来希望的开始。





在本期节目中，听友们还分享了就医经历、医疗系统目前存在的问题、对政府实施医改的期望等分享了经历和看法。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【正在行动】政府计划对Medicare进行40年来最大改革 您有哪些期望？ SBS Chinese 08/02/2023 28:40 Play

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