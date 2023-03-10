一文了解澳洲减排保障机制 是否真能阻止灾难性气候变化？

要点： 澳大利亚政府提议的保障机制将给215个最大排放企业的排放设定上限；

政府需要得到绿党和另外两名中立议员的支持才能通过这一关于减排的保障机制；

参议员大卫·波考克（David Pocock）表示该计划需要进一步修改，此提议引起了人们的关切。

当工党赢得2022年大选时，新总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）宣布“气候战争”将会结束。





2023年，政府即将开始讨论拟议的关于碳排放的保障机（safeguard mechanism），本周下议院将对该法案进行辩论。





该机制的支持者说，它将在帮助澳大利亚实现气候目标方面发挥关键作用，但批评者说，该提案走得还不够远，并对其实施表示担忧。





那么，这一保障机制是什么？是否真的能减少排放？争议点在哪？



保障机制是什么？将如何运作？

保障机制是由前总理托尼•艾博特（Tony Abbott）领导的联盟党提出的，旨在减少主要排放企业造成的污染，要求它们将净排放量保持在所制定的限制（被称为基线）之内。





该保障机制于2016年生效，当局在2019年进行了修订，但从未强制执行。





在2022年联邦大选前，阿尔巴尼斯承诺将更新并采用保障机制。



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根据阿尔巴尼斯政府对该机制的提议，排放最多的215家企业的排放量被设定上限，并被要求在2030年前每年减少4.9%。





违反限制的企业则须购买碳抵消信用额度或从其它企业那里购买排放量额度。





要想该机制在上议院获得通过，工党政府将需要得到绿党和两名中立议员的支持。





周二，绿党与联盟党合作，通过了一项动议，迫使工党公布保障机制下的排放预测。





公布的截止时间为周四下午四点，但工党拒绝公布模型，联邦气候变化和能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）在给参议院的信中说，披露模型“不符合公众利益”。





据报道，反对党现在可以阻止该法案的辩论。





鲍文表示，保障机制对于实现立法规定的到2030年底减排43%的气候目标至关重要。





“我们的改革将在2030年前减少2.05亿吨的排放量，这对实现这些目标非常重要，”他周一在议会上表示。



保障机制是否真的能防止气候变化？

周一参议院发布了关于该计划的调查报告。该报告建议应该通过该法案，但绿党表示这将导致污染上升。





RepuTex公司为气候委员会（Climate Council）和澳大利亚环保基金会（Australian Conservation Foundation）做的建模也表明，排放预算可能会有严重超出的风险。



Climate Change Minister Chris Bowen said the safeguard mechanism would be critical to reaching climate targets. Source: AAP / Lukas Coch 根据该模型，新的煤炭和天然气项目的排放量会占到该机制目标减排量的25％左右。





该模型还发现，4.9%的减排目标可能是不够的，并表示到本世纪末，可能需要减少8.9%的排放量，才能保持在排放预算之内。





墨尔本大学地理、地球和大气科学学院的研究员凯特·杜利（Kate Dooley）表示，保障机制背后的概念在理论上可以帮助减少排放。





“这个概念是，你给某个领域的排放设定上限，然后这个上限——在政府的提案中被称为基线——每年根据我们需要达到的减排目标减少，”杜利博士说。





“但是（政府）提出的改革并没有提出一个能够真正减少排放的政策机制，这里面实际上没有任何东西会以它的方式减少排放。”



对保障机制有哪些批评？

塔斯马尼亚大学兼职副教授凯特·克劳利（Kate Crowley）告诉SBS新闻，该拟议机制的批评者认为目标需要更进一步。





她说：“左翼反对者，如绿党、青绿色人士和独立人士认为该机制不够快，不够广泛，他们认为它有漏洞......认为它不够雄心勃勃”。





“我认为，随着谈判进程的进行，这个机制可以改进......希望这也是我们在议会中会看到的情况。”



杜利博士强调，提案中（碳）抵消的无限制使用，以及潜在的新天然气和煤炭项目是目前计划中存在的问题。





“保障机制允许无限制地使用（碳）抵消......大多数抵消已被证明没有减少排放量。”





“另一个问题是它没有以任何方式阻止新的能源密集型项目在澳大利亚落地.....政府目前有100个潜在的新的天然气和煤炭项目计划。”





她说，为了实现国际气候目标，“新天然气和煤炭项目完全没有空间”。





“它不够有效，而且它允许存在漏洞，这意味着设有排放上限的企业可以摆脱减排的制约。”



Greens leader Adam Bandt has criticised plans for new goal and gas projects. Source: AAP 绿党领袖亚当·班德（Adam Bandt )）也批评了新的煤炭和天然气项目计划，并表示如果这些计划被叫停，该党将支持保障机制。





班德表示，建设煤炭和天然气工厂将导致气候目标无法实现。





他在堪培拉告诉记者：“（如果）他们想让参议院通过立法，那政府需要做一些改变。”





“政府似乎并没有公开放弃，他们仍然公开倡导更多的煤炭和天然气项目，但这个立场最终站不住脚。”



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阿尔巴尼斯已排除禁止新的煤炭和天然气项目的可能性，并表示在向主要由可再生资源驱动的能源网过渡期间，仍然需要这些项目。





在保障机制方面，外界也有对政府在“漂绿”的指责。漂绿是描述对环境的积极影响作出虚假或误导性声明这一行为。





杜利博士认为这些指责是合理的。





“我认为提出一项允许无限制抵消的政策是在漂绿，”她说。





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