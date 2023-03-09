澳洲丛林大火如何成了阻止臭氧层恢复的罪魁祸首？

要点： 澳洲大型山火产生的烟雾引起一种化学反应，使“臭氧层空洞”扩大 10%；

大火产生的超过一百万吨烟雾被排放到大气层；

联合国的模型预测，南半球的臭氧层到2060年将会完全“愈合”。

研究员表示，澳大利亚山火产生的浓烟引起一种化学反应，使臭氧层空洞扩大了10%。





他们担心越来越频繁的丛林大火，可能会延迟这一层保护地球免受致命紫外线直射的臭氧层的自然修复。





从2019年底到2020年初，夏季极端高温和干旱天气使“黑色夏季”丛林山火一发不可收拾。而这场火灾摧毁了大片的尤加利树林，烟雾和灰烬持续数月笼罩着悉尼和其他城市。





此前有研究得出结论，每年春天，山火使超过一百万吨的烟雾排放到大气层，延长了在南极洲上空出现臭氧层空洞的时间。





而一篇在《自然》杂志上刊登的新研究指出，美国和中国的研究员在山火的烟雾中发现一种前所未见的化学反应，此化学反应加剧了臭氧层（一种能减少紫外线辐射量到达地球表面的大气气体）的消耗。



带领这项研究的麻省理工学院教授所罗门（Susan Solomon）表示，此反应已削减了南极洲上空臭氧层空洞的边缘范围，使空洞扩大超过200万平方公里，相比起前一年，其面积增加了10%。





她说：“这些化学反应就发生在臭氧层空洞的边缘范围，粒子给了它一点额外的推动力。”





该研究更发现，山火引发的这种反应，可能会导致南半球中纬度地区，包括澳大利亚和新西兰，非洲和南美洲部分地区的臭氧总量消耗3%至5%。





臭氧层空洞最初是由人类污染造成，特别是由很多冰箱排放的氯氟烃（CFCs），但近几十年，针对这些人造化学物而达成的全球协议为臭氧层提供了修复的机会。





1987年，由195个国家共同签订的《蒙特利尔议定书》，签署国同意大幅减少工业产品中的氟氯碳化物对地球臭氧层继续造成恶化及损害，尽管这些粒子会存在数十年。



研究人员表示，澳洲山林大火产生的烟雾引起了一种化学反应，使臭氧层空洞扩大了10%。 Source: AAP / Queensland Fire and Emergency Services 联合国的模型预测，南半球的臭氧层到2060年将会完全愈合。





但是，所罗门教授于1980年代首次确认导致南极臭氧层空洞的化学物质为何。她担心气候变化的影响可能会减缓臭氧层的修复。





她向法新社说，“我们认为山火会变得更加频繁和猛烈”，并补充说：“臭氧层空洞最终会好转，但可以想像山火肯定会将其恢复速度减慢。”





“这不会完全停止臭氧空洞的修复。但山火可能会阻止臭氧空洞在我们预计的时间得到真正的修复。”





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