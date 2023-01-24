何谓碳定价？全球仍有近八成废气任排无惩罚

去年年底，排放一吨温室气体的全球平均价格约为 5.29 美元（7.77 澳元）。根据国际货币基金组织的数据，要让定价按人类意愿发挥作用，摆脱对化石燃料的依赖，它需要到本世纪末达到约75 美元。





为何如今价格还是这么低？因为即使在 2023 年，世界上将近八成的土地清理、发电厂、汽车和工业产生的废气都被排放到大气中，而污染者没有付出任何代价。





长期以来，经济学家和专家一直推崇以碳定价推动更快变革。逻辑是如果想阻止某些东西，最简单的方法就是令它付出更多的代价。





对三种主要温室气体——二氧化碳、甲烷和一氧化二氮——定价，是一种巧妙而有效的方式，可以迫使污染者寻找替代的发电或输送方式。





然而，金融资产价格每分钟的更新与缺乏资讯的碳定价总存在着奇怪的脱节。到 2023 年，随着极端天气、干旱和洪水将气候变化变成澳大利亚人的首要考虑，但获取股票市场、商品和外汇的数据，比去查找最关键性影响地球存亡的数据更容易。



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如何决定真实的碳定价？

为了确定全球碳定价，一个科学团队考虑了每个国家或跨国界的计划，以及通过碳排放交易系统买卖的价格。团队没有使用碳信用额或碳补偿，因为这些数据往往缺乏透明度、具弹性并经常受质疑。





不同的国家和司法管辖区，从不同的方向来解决大气层污染问题。





最简单的方法就是对不想要的污染物征税。如果价格设置在正确的水平，开始时不会太低或太高，并在必要时加价，这方法是有效的。





另一种常见的方法是通过碳排放交易系统为污染创造一个市场，高排放者必须购买配额。随着排放者和其他人逐渐争夺这个有限的配额池，新市场将为污染定价。监管机构逐步削减配额数量，以推高配额价格。最终结果是促使大型污染企业越来越减少排放。



碳定价有何变化？

科学家团队在十年前首次计算碳指数，当时可以收集可靠的价格和信息。指数开始时，全球碳定价仅为每吨二氧化碳当量为0.67 美元。早在 2013 年，只有 20 个司法管辖区对碳定价，仅占全球排放量的 8%。当时，在所谓的“气候战争”之前，澳大利亚就是其中之一。



File photo Source: AAP 过去十年有重大进展。目前每吨二氧化碳当量的价格约为 7.77 美元，几乎是 2013 年的八倍。由 20 个国家或司法管辖地区，到现在有 58 个，占全球排放量的 22.5%。这包括欧盟的碳排放交易系统和中国新的国家计划，它们分别占全球排放量约 3% 和 9%。这些计划并不涵盖其整个经济体系。





这是个好消息，但坏消息是仍有很长远的路才达到目标。如今有超过四分之三的碳排放未定价，污染者无需付出任何代价。这就是全球碳定价仍然如此低的原因。印度、伊朗、俄罗斯、印尼和澳大利亚等国家没有碳定价或交易系统。



澳大利亚的排放量

澳大利亚国内排放量占全球温室气体排放量的1.27%。





但作为世上最大的液化天然气出口国和主要煤炭出口国，如果把化石燃料出口包合在内，澳大利亚对世界气候的影响几乎多了四倍，达到 5%。考虑澳大利亚人口仅占世界 0.3%，这个数字高得令人沮丧。



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尽管澳大利亚的碳足迹非常庞大，但当局没有强制性的碳定价。虽然有保障机制要求大型污染者达到基线便需要支付，但目前基线过高，这意味只有少数污染者被收取款项。





在设定较低的基线并实施惩罚之前，澳大利亚在应对气候变化方面仍将落后。工党承诺到 2030 年将排放量减少 43%，但并未提及碳定价。





2012 年，政治阻力扼杀了澳大利亚首次进行碳定价的努力。美国同样因政治僵局使得碳定价在国家层面无法开展。尤是中间偏左政府转向不同的方法，例如在新的廉价清洁能源上投入巨资作为回应。





这是否意味着人类永远不会看到全球碳定价发挥效用？这很难说，但目前看来，以上提及的主要国家都不太可能对碳作出定价。





这不意味着像欧盟这样拥抱碳定价的国家和司法管辖区是浪费时间。众所周知，这确立了人类是可以通过量度它的基准或期望来改变行为。这就是科学家团队希望实际碳定价指数能够发挥作用的地方。





自工业革命以来，我们所排放的以万亿吨计的二氧化碳几乎都是“免费”排放的。随着全球变暖加剧，真正的代价正变得越来越明显。





本文作者、科学家团队成员包括蒙纳士大学研究员Bei Cui、Nga Pham、Ummul Ruthbah以及来自 C2Zero 的 Roger Cohen。





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