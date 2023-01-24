新州人将能检查伴侣是否存在家暴历史

要点： 新州人可能很快就能发现他们的伴侣是否有暴力史。 in NSW may soon be able to find out if their partner has a history of violence.

问询权计划（Right To Ask Scheme）可以通过网络和电话查询。

南澳已经有了这样一个计划。

新州人很快就能通过电话或在线门户网站来了解其伴侣是否有虐待或暴力犯罪的历史。





新州政府表示，如果在3月的州选举中获胜，将实施该计划，让警方能向个人披露其伴侣以前的相关犯罪信息。





新州州长多米尼克 • 佩洛提（Dominic Perrottet）周一宣布了“问询权计划”，他说有太多关于女性和男性被伤害或谋杀的事件，而肇事者之前有家庭和暴力刑事犯罪的历史，但受害者们并不知晓。





他说：“我们都不希望看到所爱的人因家庭暴力而受到伤害，并希望他们能早点知道他们伴侣的历史。”







这一举措被称为“家庭暴力披露计划”（DVDS）。



反家庭暴力宣传团体怎么说？

新州反家庭暴力组织的首席执行官迪莉亚 • 多诺万（Delia Donovan）说，只要该计划是在与受害幸存者和支持服务机构协商后制定的，就会有所作为。





她说：“还有一些细节需要解决，但我们对将与总理合作采取的一些措施感到非常乐观。”





“如果在协商中安全和正确地实施，它将具有重大意义。”





她说，她希望确保全州150个服务机构都有代表，他们的声音被听到，受害者幸存者和机构的客户知道如何使用该计划，并知道这样做是安全的。





“任何能够拯救生命的举措都是有效的。”



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Full Stop Australia组织的首席执行官海莉 • 福斯特（Hayley Foster）对该计划表示欢迎。





“我们绝对感到兴奋，新州政府的确需要得到祝贺，因为它采取了真正的、具体的步骤和决定，以增加本州女性和受暴力影响的人的安全。”





她说，主要因素是可及性。





“将使这一做法真正发挥作用的是，人们可以在网上或通过电话提出申请。这将是完全保密的。因此，这并不像去警察局要求提供这些信息那么艰巨。”



是什么促使了该计划？

该计划是基于英国的《克莱尔法》（Clare’s Law）。





该法律于2014年推出，旨在提供有助于保护某人免于成为家庭暴力受害者的信息。





克莱尔 • 伍德（Clare Wood ）是一名来自约克郡的36岁女性，她在2009年被她的前男友谋杀。





她不知道与她交往的那个男人有犯罪记录。





她向警方做了陈述并获得了对其前男友的限制令，但尽管警方知道她的前男友有暴力史，但伍德却没有被告知。





当时，数据保护法意味着前施虐者可以对其犯罪记录进行保密。



该计划在其他州是如何运作的？

南澳于2018年首次开始试行家庭暴力披露计划，超过1000多人查询其现任或前任伴侣的犯罪记录信息。





获取信息不是立即的，可能需要两周的时间。





南澳弗林德斯大学（Flinders University）的社会工作学教授莎拉 • 文特（Sarah Wendt）说，申请人需要同意不传播或滥用提供给他们的信息，这些信息是在面谈时以口头方式提供给他们。



Sarah Wendt, a professor of Social Work at Flinders University in South Australia Source: Supplied 在新州的计划中，建议警方提供的细节将包括一个人的暴力定罪类型和任何此类定罪的日期。





考虑到申请人的安全和健康，目前正在考虑传达这些信息的方法，并听取反家庭暴力倡导者的意见。



目前它起作用了吗？

新州政府从2016年中到2019年中实施了一个家庭暴力披露计划试点项目。据报在试点的前两年，有50人知道了他们的伴侣的暴力历史。





法学副教授简 • 汪曼（Jane Wangmann）博士之前曾写过关于奥克斯利（Oxley）、肖尔海文（Shoalhaven）、萨瑟兰（Sutherland）和圣乔治（St George）地区试点项目的评估。





她说，除了有可能将申请人与支持服务联系起来之外，另一个潜在的积极方面是，披露这些信息可以确认申请人的经历。





然而，她注意到评估报告中的一些问题。





其中包括 “无需披露”的回复可能会给申请人带来虚假的安全感，或者使他们对其伴侣行为的担忧失去合法性。





汪曼还写道，尽管被描述为“早期干预”，但几乎一半的申请人已经与他们的现任/前任伴侣保持了一年或更长时间的关系，38%的人已经遭受了肢体暴力。





文特女士说，虽然她没有看到任何关于南澳计划的正式评估研究，但听说许多人认为它是成功的。





她说：“披露计划的咨询量超过了预期，所以这就是为什么我们的州政府与Centacare一起继续资助它，因为需求是存在的。”



哪里可以实施这样的计划？

自《克莱尔法》立法以来，类似的法律已在世界不同地区推出。





新州政府正在研究该计划的细节，如果在今年3月的下一次州选举中重新当选，预计将实施该计划。





政府计划在12个月后审查该计划。





新州反对党领袖克里斯 • 明斯（Chris Minns）说，他原则上支持这一想法，但如果他的政党组建政府，他希望在承诺实施这一计划之前看到更多细节。





他说：“我们确实需要做一些事情。在这类事件中，死一个人都太多了。”





“我们确实需要考虑新的举措和想法。”





虽然昆州考虑引入这样的计划，但2017年昆士兰州法律改革委员会的一份报告建议反对引入家庭暴力披露计划。





该报告说，缺乏证据表明这种计划能有效地减少家庭暴力，加强对处于危险中的人的保护和支持，或加强对犯罪者的问责制。





如果你或你认识的人受到家庭和家庭暴力的影响，请拨打1800RESPECT电话1800 737 732或访问 1800RESPECT.org.au 。在紧急情况下，请拨打000。





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