养老金领取者口述：虚假的6.5万澳元自动追债“极度恐怖”

要点： 自动追债计划受害者告诉调查组，债务通知“颠覆了我的生活”；

该计划在2019年被发现是非法的；

前联盟党部长波特和塔奇将提供证据。

一位养老金领取者披露，在被告知她只有不到一个月的时间向联邦政府支付6万5千澳元后，她感到“极度恐惧”，但却发现这个警告是虚假的。





另一位受害者在接受皇家委员会对联盟党的自动追债计划（Robodebt）调查时说，他在被错误地要求支付“没有可能”偿还的钱之后，产生了自残的想法。





该调查正在探询，尽管该计划在提出时被认为是非法的，是如何被允许继续实施的。





周一的听证会是最涉及新一批证人中的第一场，其中还包括前联盟党部长克里斯蒂安 • 波特（Christian Porter）和艾伦 • 塔奇（Alan Tudge），以及塔奇的前工作人员雷切尔 • 米勒（Rachelle Miller）的证词。





76岁的罗斯玛丽 • 盖（Rosemary Gay）在讲述她的“非常黑暗的时期”时几度崩溃。在偿债期间，她大量的养老金被剥夺，而自动追债计划因计算错误而最终被取消，她所还清的债务也一同被抹去。



The robodebt scheme was administered through Centrelink. Source: AAP / Julian Smith

“绝对的恐怖”

这位养老金领取者在一家运输和物流公司做兼职，在2016年底被告知她有三个星期的时间来偿还64998澳元的社会福利联络中心（Centrelink）的债务，她感到非常震惊。





她报告的收入在2010年至2016年期间被错误地增加了一倍，她提醒说这一错误有可能“完全摧毁人们的生活”。





她说：“这对我来说就是绝对的恐怖。我不知道接下来该怎么做。对我来说，这是一个不可能的欠款数额。”





她说：“我工作70年来所挣的一切，我眼睁睁看到它瞬间消失了。我不可能欠他们任何钱。”





盖女士说，当她试图对债务提出异议时，她的质询被转到了不同的部门，但最终被转给了一位绰号“上帝”高级官员，他将错误归咎于“故障”。



当她讲述自己每两周被扣除100多澳元的养老金时（这使她处于“经济压力”之下），尽管争端仍未得到解决，但她还是崩溃了。





她说：“对我来说，那是一段非常黑暗的时期，也是一个非常难以重现的时期。在那个阶段，我的心理健康和身体健康都处于非常低的水平。”





经过人工重新评估，这笔债务最终被缩减到6683澳元，大约是最初数字的十分之一，并最终在2020年被完全取消。





盖女士说：“这是我永远不想再经历的创伤，对我来说，（这是）不道德和没有人伦的。”





该计划从近40万人那里错误地收回了超过7.5亿澳元的资金，令联邦政府在2019年赢利12亿澳元。



“艰难维生”

瑞奇 • 艾克（Ricky Aik）透露，他“不知道”Centrelink是如何在2018年产生5255澳元的债务通知的，他准确地报告了自己的每两周收入。





艾克先生描述自己当时“艰难维生”，说他“没有可能”偿还这笔钱。





他说，债务通知对他的健康产生了巨大的影响，包括抑郁症和自残的念头。





他说：“我的每一分钱都要花出去，只是为了能够生活，生存。（我）不喜欢吃很多东西，不想参加社交活动。（我）只是不想与任何人接触。”



Robodebt victim Ricky Aik says he was left with thoughts of self-harm. 艾克说，在一封追债信中警告说他的工资、退税或“其他资产”可能成为追债目标后，他担心会失去房子。





艾克在发现维权组织Not My Debt后，要求对该数字进行审查。他说Centrelink拒绝了他的请求。





他最终达成了每周15澳元的付款协议，以“让他们离开我”。





在他的债务最终于2020年中期被消除后，艾先生觉得“阴霾天气”变成了 "阳光灿烂”。



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当被问及该计划对他的生活有什么影响时，他说：“我不希望任何人受到这种影响。”





他说：“做你自己太难了。它使你退缩，害怕。这可能是我生命中最糟糕的时期之一。”



前任部长将出席

调查委员会预计将在2月初听取前联盟党部长塔吉和波特的发言。





2016年，当质疑该计划的方法首次被提出时，塔吉作为公共服务部长负责监督该计划。





自动追债计划使用自动系统来确定澳大利亚人是否欠联邦的债务。在联邦法院于2019年裁定其非法之前，他多次驳回对计划的批评。





在他的前顾问米勒作为证人出席的几天后，他将会出场。





米勒在指控塔奇在双方自愿的关系中对她进行虐待后，后来收到了由纳税人资助的65万澳元的和解金，而塔奇极力否认这一说法。去年的一项调查表明，他在这起事件中没有违反部长标准。





2017年，作为社会服务部部长的波特坚持认为，自动追债计划的效果“好得令人难以置信”。





自5月联邦大选时辞去政职以来，他没有公开露面。





前总理莫里森（Scott Morrison）在12月断然拒绝了他知道部门建议的说法，称该计划如果保持不变将是不合法的。





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