【澳洲育儿新知】婴幼儿喂养指南

孩子的降生让很多伴侣感受到了初为父母的喜悦，但也很快体会到了为人父母的心酸， 尤其是处于哺乳期的新手妈妈们。宝宝的睡眠通常很短，经常会半夜醒来。这导致很多妈妈严重缺觉。她们时常感到疲惫不堪，甚至精神不济。





有些妈妈在产后没有奶水或者奶水不足。这往往令她们心急如火。她们不明白为什么自己分泌不了乳汁，也不知道究竟该如何催乳。而对于大部分现代职业女性来说，产后返岗更是她们无法回避的一个现实问题。妈妈们既要在职场继续打拼，又要承担起照顾宝宝的重大责任，还得努力平衡好自己的工作与生活，而最让妈妈们烦心的是，想要返岗必须得先断奶。那么，何时断奶才最合适？断奶后，孩子的饮食能否跟得上？妈妈们究竟该怎么做呢？





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在这集的播客里，具有十余年临床经验的澳洲注册营养师陶拓，将会用他的亲身经历来告诉您母乳喂养的重要性，什么方法有助科学催乳，以及断奶后孩子的饮食。



具有十余年临床经验的澳洲注册营养师和澳洲糖尿病协会专栏撰稿人陶拓 另外，我们也将跟随资深的幼儿教育专家Selena老师，去了解一下澳大利亚的幼儿托管机构是如何支持和促进母乳喂养的。





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