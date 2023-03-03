【澳洲育儿新知】对于澳洲幼托，您究竟了解多少？

人人都可以成为父母，但没有人天生就是合格的父母。在经历了初为父母的喜悦之后，我们都会有慌乱不堪、手足无措的时候。





SBS普通话节目推出的全新系列播客——【澳洲育儿新知】，力邀资深的幼儿教育专家、儿科医生和语言病理学家等各路神仙为您指点育儿迷津，帮助您树立科学育儿的信心和理念，成为更自信更称职的家长。





在这集的播客里，我们将跟随前幼儿园园长、现任政府教育政策研究员的Evan和资深的幼儿教育专家Selena老师一起去深入地了解一下澳大利亚的幼儿托管机构。





Evan就澳大利亚幼托机构的类型、质量、收费情况和入学条件一一做了介绍，并陈述了新的政府育儿津贴的大致内容以及申领条件。他提醒各位家长在给孩子选择入托地点时应该首先去了解一下这家幼托机构的质量评级。同时，从2023年7月开始，澳大利亚政府确实会给予有孩子的家庭很高比例的育儿津贴。如果部分家长情况比较特殊，或者不太清楚自己是否有资格申请，他们可以去自己居住地附近的Centrelink了解相关细节。





Selena老师则阐明了澳大利亚幼托机构的具体服务内容。她就华人家长在为孩子选择幼托所时存有的疑虑和担心做出了回应。她强调了澳洲幼教所推崇的“以玩为基础的学习”这一教学理念的重要性。Selena特别指出，以玩为基础的学习并不是单纯地让孩子们没有目的地瞎玩，而是让孩子们在老师们精心安排的不同类型的活动种不断地累积和锻炼他们各种各样的能力和技能，并为孩子们顺利地升入小学做好充分的准备。对于新移民担心孩子会否在幼托所遭受不公待遇和如何应对种族歧视等问题，Selena老师也给出了自己颇为专业的建议。





请点击图标，收听由本台记者海伦为您制作的【澳洲育儿新知】系列播客的第一集——对于澳洲幼托，你究竟了解多少？





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