【澳洲育儿新知】澳洲幼托机构如何培养孩子良好的饮食习惯

要点 新州卫生部的Munch & Move给予早教工作者教学上的支持

所有幼托员工需在有特殊食物需求孩子的知情书上签字

鼓励孩子积极地参与到与健康饮食相关的各种活动中

不要强迫孩子接受食物

早教工作者为孩子树立健康饮食的好榜样

良好的饮食是保证孩子健康成长的关键。由于澳大利亚是一个多种族的移民国家，不少华人家长在送孩子入托之前，都会考量一个幼托机构餐饮质量的好坏。他们担心孩子是否会喜欢幼托所提供的食物。其实，保证食品的安全和维护孩子的健康是澳大利亚幼儿托管机构必须守住的一道防线，而帮助孩子养成良好的饮食习惯也是早教工作者的重要教学内容之一。





在这集的播客里，前幼儿园园长、现任政府教育政策研究员的Evan和资深的幼儿教育专家Selena老师将向大家介绍澳洲的幼儿托管机构是如何培养孩子们良好的饮食习惯的。嘉宾们阐述了澳洲幼托机构的日常餐饮如何满足不同年龄段孩子的生长需求，并做到既健康又营养，且符合不同种族和文化背景的孩子的要求，也推荐一些好方法去帮助孩子改掉这些坏习惯，养成健康饮食的好习惯。





请点击图标，收听由本台记者海伦为您制作的【澳洲育儿新知】系列播客的第四集——澳洲幼托机构如何培养孩子良好的饮食习惯。





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