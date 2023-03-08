悉尼铁路系统严重故障 整个网络全线停驶

虽然据称铁路服务经已重新运作，当局仍警告民众称铁路服务将出现严重延误，促请乘客预留更多时间。





交通管理中心表示，悉尼铁路整个网络均受本次事故影响。此前，中心一直表示不知铁路服务将何时恢复正常。





整个铁路网络约在下午 3 时至 4 时期间全面停驶，历时超过一小时。在 Town Hall 车站，员工一度站在刷卡机后，阻止乘客入闸。



员工向乘客形容，本次事故“前所未见”。





新州交通厅一名发言人称，系统在星期三下午约 2 时 45 分出现故障，正值下午下班放学的通勤高峰期。





有乘客在社交媒体表示，在车厢中或车站内滞留超过 30 分钟。





悉尼铁路行政总裁朗兰（Matt Longland）说：“虽然列车目前已重新运作，但余下的下午繁忙时段将继续出现严重延误。”





他表示，当局将全面调查系统故障出现的原因。



他表示，悉尼铁路在刚过去的周末期间曾进行系统更新，但“初步认为”系统更新与本次故障无关。





他说：“今天发生的事件极度罕见，我们的整个铁路网络从未出现与这套系统有关的同类型事件。”





此前，交通管理中心的彼得森（Derrick Peterson）向澳广悉尼电台（ABC Radio Sydney）表示，工程人员正努力修复通讯系统的传输问题。





他表示，出现故障的是讯号及列车操作员用以与列车驾驶员交通的数码铁路无线电通讯系统。





“因此，这（个系统）需要被重新启动或修复，整个网络才能重新运作。”





据悉，该系统为一个用了五年的无线电通讯系统。



他还表示，若故障持续一段更长的时间，当局将安排接驳公交车接载受影响乘客。





他说：“如果你目前仍未乘搭铁路列车，而且有其它可行的乘车选择，这（公交）可能是现阶段最好的选择。”





有乘客表示，要在炎热的天气下等待列车服务恢复正常，“庆幸在离开公司前记得把水瓶装满水”。





另外，也有人表示，共享乘车服务 Uber 的车程收费出现飙升。



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