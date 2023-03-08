乌克兰确认据称被俄罗斯枪杀的士兵身份 誓言报仇

要点： 乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，视频显示俄罗斯占领者杀害了一名乌克兰士兵；

这名男子被确认为沙杜拉（Tymofiy Mykolayovych Shadura）；

乌克兰人在社交媒体上将其誉为英雄。

一段在社交媒体上疯传的视频中显示，一名乌克兰士兵被“俄罗斯入侵者”枪杀。乌克兰军方于周二确认了这名士兵的身份，并称赞他是英雄，他们会为他的死报仇。





在脸书（Facebook）的帖文中指，该隶属第30队机械化部队的男子名为沙杜拉。据说他自2月3日起在东部城市巴赫穆特（Bakhmut）附近参与战斗后失踪，该城发生过一些最激烈的交战。



A Ukrainian soldier identified as Tymofii Shadura smokes a cigarette before being shot. Source: AAP / Ukraine Presidential Office 属于乌克兰地面部队的这一部队表示，当他的遗体从被俄军占领的领土带回后，正式的确认会作出。





该段长约 12 秒的视频中，一名手臂上佩戴着乌克兰国旗徽章，显然手无寸铁的男子站在树林里抽烟。



这位男子说：“Slava Ukraini！”意思是“荣耀归于乌克兰”，然后便听到来自一个或多个没有露面的射手发出多下枪击。当子弹击中他的身体时，他倒在地上。一个声音用俄语说：“死，b****（不雅语）。”





乌克兰总统泽连斯基表示，视频中一名乌克兰士兵遭到俄罗斯占领者枪杀。很快，在社交媒体上，这名男子被乌克兰人誉为英雄。许多用户在社交媒体上发布“Heroyam Slava”作为回应。



第30队机械化部队在脸书帖文写道：“根据初步资料，死者是隶属第30队独立机械化部队的一名军人，名为沙杜拉。”





帖文续写道：“第30队独立机械化部队的指挥官和这位英雄的兄弟们，向他的亲友致以深切的慰问。我们必然会为我们的英雄报仇。荣耀归于乌克兰！荣耀归于英雄！”



刑事案件

“荣耀归于乌克兰”这句话和“荣耀归于英雄”的回应，一直是后苏联时代乌克兰的标记，但在战争爆发后，在日常生活出现这些语句便具有特殊的意义。





路透社无法立即核实该视频的真实性、日期或地点。俄罗斯国防部没有立即回应有关此事的查询。





一名去年在战争中受伤的律师说，他正筹集资金，奖给任何能确认责任的人。他个人已捐出 1000 美元（1518 澳元）。





乌克兰当局未有说明枪击发生的时间和地点。





几个小时内，#GloryToUkraine 成为推特（Twitter ）上最热门的标签之一。



乌克兰总检察长科斯廷（Andriy Kostin）表示，乌克兰国家安全部门已经根据刑法中涉及违反战争法和习俗的部分，将此次枪击事件登记为刑事案件。





乌克兰当局和西方盟国表示，有证据表明，自 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰以来，已在乌克兰境内犯下了数千起战争罪行。俄罗斯一再否认其军队犯下暴行或袭击平民。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



