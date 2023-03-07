澳大利亚2022年超额死亡人数“非常罕见” 原因何在？

要点： 2022 年，澳大利亚录得的死亡人数比预期多出近二万人；

专家称超额死亡率主要是由于新冠大流行造成的；

专家分析，除非采取更多保护措施，否则新冠病毒会持续影响死亡率。

澳大利亚去年录得的死亡人数比此前预测多近两万人。研究人员表示，这很大程度是归因于新冠大流行。





根据精算师协会（The Actuaries Institute）原先预测，在 2022 年，澳大利亚大概有 17.2万人死亡，但实际数字比预估数高出约12%，即超额死亡率。





超额死亡率是指什么？新冠大流行对死亡率有多大影响？这情况会否持续？



超额死亡人数如何计算？

经过分析超额死亡率的数据，该协会的新冠病死亡率分析工作组发现，2022 年 1 月至 11 月的总超额死亡率为将近12%。





该协会发言人卡特 （Karen Cutter）向 SBS 新闻表示，超额死亡人数是指一年中的死亡总人数与预估死亡人数之间的差额。



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“我们之前预测，假如没有新冠大流行，2022 年会有 17.2万人死亡，而实际上有 19.2万人死亡，比预期多出两万人，就是我们所说的超额死亡人数。”





卡特指，预测的死亡率是根据前几年的数据和趋势而得出的，而当时没有新冠疫情。





“这考虑了新冠疫情持续之前澳大利亚的死亡率趋势，并考虑了人口规模和人口年龄统计的变化。”



超额死亡人数归咎于新冠大流行？

卡特说，额外的两万名死亡人数当中，有 1.03万人的根本死因是新冠病毒，约有另外 15% 的亡者在死时感染了新冠病毒，或者病毒是导致他们死亡的原因之一，但并非主因。



Experts say remaining up to date with COVID-19 vaccines can help decrease excess mortality caused by COVID-19. Source: AAP / Diego Fedele 她说，在这两万死亡人数当中，约有三分之一的死亡证明上没有新冠病毒的记录。





新冠死亡人数在2022年 7 月最后一周见顶，然后呈下降趋势至 10 月底，继而在 11 月至 12 月回升。





虽然大多数超额死亡出现在较高龄人士之中，但在 2022 年，超额死亡率在所有年龄层所占的比例都很高。



Australia is estimated to have recorded nearly 20,000 more deaths than expected in 2022, according to research released by the Actuaries Institute. Source: Supplied / Actuaries Institute

新冠病毒的影响

南澳大学生物统计学和流行病学主席埃斯特曼 （Adrian Esterman） 提到新冠病毒的影响。





他说：“有相当确凿的证据表明，一成的感染者最终会出现长远的健康问题。”





“这是一个庞大的数字，会为我们的医疗系统带来巨大压力……我们知道它会增加患脑退化症的风险，也会大大地增加患心脏病的风险，诸如此类。”





埃斯特曼说，这种病毒会持续影响医疗系统。





他说：“我们的卫生部门仍然有很多员工因感染新冠病或需要照顾感染新冠的家人而请假。”





“政府还未意识到（新冠病毒）带来的巨大破坏。”



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如何防止超额死亡？

埃斯特曼说，防止未来超额死亡的最佳方法是确保社区群体，尤其是长者和弱势社群免受新冠病毒的侵害。





他说：“很多长者仍然不戴口罩四处活动……政府必须大力推动，劝吁长者外出时保护自己，正确佩戴优质的口罩。”





“其次是他们完全和及时接种新冠疫苗尤其重要，再次是抗病毒药物……但目前很难获得抗病毒药物。”





埃斯特曼又指，需要用更清晰的信息去保护长者群体。





他说：“我们需要通过言简意赅的语言，为长者提供更好的信息，解释在每种情况下该怎么做，现在根本上没有。”





“我们仍处于疫情的紧张阶段……可是没有人意识到。”



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新冠病毒会否持续导致死亡率高企？

卡特指新冠病毒可能会在未来数年持续影响死亡率。





她说：“我认为我们会继续看到比疫情前更高的死亡率，因为确实有一个令人致死的新原因，但很难将这些影响量化。”





“我们不知道来年会遇到多少波疫情，一旦出现更严重的病毒变种，我们的医疗系统如何应付新一波疫情等等……有很多未知数，因此，我们实际上无法量化超额死亡率将会有多少。”





埃斯特曼说，除非采取更多保护措施，否则新冠病毒会持续影响死亡率。





“死亡的主要是长者和弱势群体，所以，除非我们采取措施阻止这情况，否则仍然会出现超额死亡。”





“可是，另一个问题是不知道有没有亚变种和其它新变种。”



这种高超额死亡率以前出现过吗？

卡特说，根据过去 20 年的数据，超额死亡率的变化通常不超过 1% 或 2%。





她说：“这通常与流感季节是否严重有关......通常每年的死亡率都可以相当准确地预测。因此今年超额死亡率达 12% 是非常罕见的。”





“对上一次产生类似的影响，可能要追溯至第二次世界大战期间。”





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