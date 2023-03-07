储备银行连续第十次加息 将利率提高至3.6％

澳大利亚储备银行（RBA）又将利率提高了25个基点，使官方现金利率达到3.6%。





这是连续第10次加息，使利率达到11年来的最高点。





加息将给已经感受到成本增加的抵押贷款持有人带来更大的压力。



金融比较网站Finder的分析显示，与2022年4月的水平相比，这次加息将使平均每月的抵押贷款增加1000多澳元。





储备银行一直在积极提高利率以应对通货膨胀，12月季度的通货膨胀率超过预期的7.8%，是1990年以来的最高水平。





储备银行行长菲利普·洛伊（Philip Lowe）表示，预计还将进一步提高利率。





他说：“董事会预计需要进一步收紧货币政策，以确保通胀回到目标区间（2%至3%），而这段高通胀时期只是暂时的。”





“在评估需要进一步加息的时间和幅度时，董事会将密切关注全球经济的发展、家庭支出的趋势以及通胀和劳动力市场的前景。”





“董事会仍然坚定地决心使通货膨胀回到目标，并将采取必要的措施来实现这一目标。”



