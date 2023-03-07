【现场说法】遭遇青少年犯罪怎么办？法律对青少年犯罪如何量刑？

在本期《现场说法》听众热线节目中，Auslaw澳和律业管理合伙人林汇铭律师和听友们聊了聊青少年犯罪的话题（以昆州为例）。



青少年犯罪案例

2022年12月26日节礼日（boxing day）周一晚上11点半，41岁的Emma Lovell与43岁的丈夫Lee在布里斯班北部的家中被刺伤。 事件发生后，医护人员及时到 Emma 家对其进行了紧急治疗，但是两天后的周三，Emma 在医院无效死亡。





案件发生后，两名来自Zillmere和Holland Park的17岁男子被控谋杀、谋杀未遂和结伴故意入侵他人住宅。





2023年2月13日周一下午，黄金海岸Southport的一个超市发生偷窃伤人事件，几名青少年行窃被发现后，攻击了超市员工，并在现场摔砸货物。





一名员工试图追上其中一名青少年偷窃者时，遭到多名伙同的青少年攻击，这位员工眼部受伤，随后被送往医院接受治疗。





据ABC报道，一名15岁涉事女孩被指控犯有一项盗窃、故意破坏、企图盗窃和普通袭击罪。





据昆州儿童法院发布的严重惯犯指数(SROI)显示，17%的青少年罪犯（即568人）对2021-22年近一半的犯罪行为负有责任。生产力委员会的数据显示，截至2019-2020年，昆州10-17岁被判处拘留、缓刑、保释或假释的青少年中，有56.8%的人在12个月内会再次犯罪。2021-22年，昆州每天有1347名青少年受到监管令的约束。



昆州打击青少年犯罪的行动

3月1日起昆州警方正式展开代号为“Victor Unison”的高能见度灭罪行行动，在多个青少年犯罪热点地区，包括公共场所和住宅区，增派警力巡逻，以维持社区安全。在进行常规警务行动之同时，警方也走访购物区，与青少年接触以及进行保释令检查。





这项行动是早前“Uniform Theta行动”之后续。警方在“Uniform Theta行动”中执行了约23000次警务行动，拘捕2800多人，并提起6500项指控。





昆州警局代理副局长Mark Wheeler表示，昆州警方收到了来自企业、零售从业员和社区对“Uniform Theta行动”的积极反馈。





Emma Lovell案发生三天后的12月29日，昆州州长帕拉什于宣布了10项涉及青少年司法立法的新措施，以加强社区安全。新的举措包括：



偷车的最高刑罚从7年提高到10年； 夜间犯罪的最高刑罚提高到14年； 修改Youth Justice Act，要求法院在量刑时考虑之前的保释历史和犯罪活动； 对在社交媒体上吹嘘犯罪行为的青少年加重处罚； 增加警察巡逻； 拨款980万澳元用于快速量刑，减少未成年罪犯还押时间，增加服刑时间； 建造两个新的青少年拘留中心； 在Mt Isa，凯恩斯和Townsville试用汽车防盗装置； 任命昆州警方警务处助理处长（QPS of Assistant Commissioner）为青少年犯罪特遣部队指挥官（Youth Crime Taskforce Commander）； 增加成人和青少年犯罪的处罚。

昆州现行的青少年犯罪相关法律规定

17岁青少年





17岁的罪犯仍属于青少年犯罪范畴。昆州在这方面与联合国儿童权利以及澳洲其他地区的法律一致。2017年11月起，修订的法律生效后，17岁的罪犯才正式属于青少年犯罪。





青少年犯罪是否需要负刑事责任？





在昆州，10岁以下不负刑事责任，因此也不能被指控。





10-14岁之间的儿童，仍然不承担刑事责任，除非检方可以证明犯案儿童知道自己在做犯法的事情。





15岁及以上儿童，需要负刑事责任。





依照 《1992 年昆州青少年犯罪法》（the Youth Justice Act 1992 (Qld)）青少年罪犯和成人犯罪的区别主要在于：



需要一名家长或监护人出庭;

相较于成年人罪犯，青少年罪犯处罚较轻；

比起成人罪犯，青少年罪犯的最长监禁时间明显较短；

如果需要监禁，青少年罪犯会被拘留，而非监禁；并且

在昆州只有 2 个法院处理少年犯：儿童法院（治安法庭）（the Children’s Court (Magistrates Court jurisdiction) ）以及昆士兰儿童法院（the Children’s Court of Queensland）。

常见处罚





《1992 年昆州青少年犯罪法》列明了处理少年犯的处罚办法。处罚包括（从轻到重）：



完全不采取任何行动 – 依照《青少年犯罪法》第 11 条的规定，要求处理少年犯的警察考虑完全不采取任何行动的可能性。

警告– 请罪可以用警告；如果儿童已经认罪，则警告处罚不适用。

恢复性司法程序– 警察或法院可以让儿童参与恢复性司法程序。参加该程序要求儿童向受害者道歉，并且作出补偿。

毒品戒断 – 毒品相关犯罪，警方和法院都有权将少年犯移交至毒品戒断项目。前提是，儿童必须认罪。

申斥– 如果儿童认罪或被定罪，那么可以选择申斥。

社会服务令 – 针对13 岁及以上的儿童，法院可以下达社会服务令。根据儿童的年龄和实际情况决定最长服务小时数，但是最少小时数为 20 小时。

罚款–如果法院认为儿童（而非其父母）有能力支付罚金，则法院会判处罚金。

缓刑– 少年犯同意的话，可以对少年犯处以缓刑。

拘留– 如果犯罪情节严重，少年犯可以被判处一段时间的拘留。这是最后一种、也是最严重的处罚。法院必须在量刑前报告的基础上，作出拘留的决定。

林汇铭律师表示，面对犯罪行为，受害者应该首先要尽量保障自身安全，然后及时报警以及寻求大楼或物业处保安的帮助。他特别提醒，女性朋友不要轻易回应作恶者，尽量安装视频监控以提高“威慑”以及取证。





在节目中，听友们还咨询了物业管理张贴对乱扔垃圾的罚款甚至刑事处罚是否合理、零售店铺屋顶除霉菌应有业主还是租户负责、未立遗嘱的遗产继承规则等问题，林汇铭律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】遭遇青少年犯罪怎么办？法律对青少年犯罪如何量刑？ SBS Chinese 07/03/2023 30:42 Play

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《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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