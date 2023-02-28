据报道，一名塔州男子因“维修”列入遗产名录的房屋而被罚15000澳元。在本期《现场说法》听众热线节目中，朗伦律师事务所Lawren Legal主任律师张卓轩和听友们聊了聊自建业主的话题。



在澳洲可以自己DIY盖房子或者装修吗？

在澳洲，在法律规定的范围内，是可以自己DIY盖房子或者装修的。为了保障房屋的质量和安全，也为了防止有人规避法律对职业建筑者的监管，各个州的法律都对屋主可以自己对房屋施工的范围和流程有严格的规定。法律定义自己对房屋施工的屋主为“Owner-builder”（自建业主）。





以维州为例，要成为自建业主，必须满足以下的要求：



你是土地的所有者(或者是拥有土地的公司董事或信托受益人)

你的建筑工程是与一幢住宅有关或附属的

你居住或打算在该住宅居住

你不是在做“建筑生意”（如翻新房子，之后出售）

您已成功完成业主-建筑商在线学习评估，并参加了项目的施工入职培训(如果需要)

你以前没有在未获得所需的保险的情况下签订出售自建房屋的合同

在过去五年内，你没有在其他物业以业主建造商身份获发建筑许可证。(不过，如有与这项规定有关的特殊情况，例如申请被拒绝后可能引致经济困难，你可申请豁免)

满足上述条件的业主，接下来就可以向当地的市政部门递交申请获取owner-builder certificate of consent (“自建业主同意证书“)。在申请中，业主必须证明自己满足自建业主的要求，同时详细描述需要进行的工程。提交的材料包括工程图纸或者建筑设计等。





一般而言，自建业主不可以从事旧屋拆除工作，铺地工程(例如重新填筑树桩或重新砌墙)或搬迁房屋(包括重新填筑树桩或铺地工程)。这些工程由于涉及到房屋结构和安全问题，因此必须由注册建筑者完成。如果像文首提及案例中的业主一样自己完成，就可能会被认定为触犯了刑律，轻则罚款，重则甚至可能会被判坐牢。



所有的自建业主都需要获取这个自建业主同意证书吗？

有的工程的确并不需要或者这个证书。以维州为例，你不需要获取证书就可以进行自建工程：



工作总成本为1.6万澳元或更少 ;

该建筑工程与住宅建筑工程无关 ;

已聘用一名注册建筑从业员，并将在建筑许可证上获指定负责建筑工程 ;

你是根据《1993年建筑法》第8部分所发出的紧急命令、建筑通知或建筑命令进行工程的。

如果物业的拥有人是:



其注册许可进行这类工程的建造商;

注册建筑师;

房屋署署长。

该拥有人也不需要做申请自建业主同意证书就可以进行自建工程。



自建业主在售卖自己房产和其他业主有什么不同吗？

两者确实存在不同。作为自建业主，如果你计划出售你建造或翻新的房屋，如果该建筑项目在你的入住许可证或最终检验证书签发日期起计不到六年半的时间内完成，并且这个建筑项目的价值超过16000澳元，则你必须为你进行的工作购买国内建筑保险。





国内建筑保险在业主建造者死亡、资不抵债或消失的情况下保护财产的购买者免受缺陷的影响。在签订出售房产的合同之前，你需要购买房屋保险。如果房产卖不出去，你可以取消保单并获得保费退款。





同时，你需要聘请一名注册建筑从业员，例如建筑测量师、建筑检验师或认可建筑工程师，为你提供缺陷检验报告。当你出售房产时，该报告必须少于六个月。





如果你违反了上述规定，轻则买家可以撤销买卖合同，要求民事赔偿，重则可能被认定为触犯了刑律。



自建业主同意证书有效期通常多久？

自建业主同意证书有效期一般是从签发证书之日起的12个月，或者如果自建业主申请了建筑许可证书，建筑许可证书过期日也是自建业主同意证书的过期日。





在本期节目中，听友们还咨询了已入澳籍人士能否持中国护照前往中国、授权书注意事项、Villa屋顶自建天线被风刮倒损伤屋顶的维修责任、质疑电信公司的收费主张等问题，张卓轩律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】无许可维修房屋被罚款 自建工程一定需要自建业主同意证书吗？ SBS Chinese 28/02/2023 28:35 Play

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《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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