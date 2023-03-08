新法通过：带薪育儿假已获延长 澳洲家长将迎来哪些新变化？

要点： 工党延长带薪育儿假（paid parental leave）的第一阶段措施已在联邦议会通过；

但批评者表示，工党 26 周带薪育儿假的最终目标还远远不够；

家长将有权享受 20 周的带薪育儿假，相较原来增加了两周。

随着澳大利亚联邦议会通过新法律，新晋家长将可获得更灵活、更慷慨的带薪育儿假。





新法律将现有的两项补贴合并为一个共享的 20 周带薪育儿假计划，扩大了符合资格享受带薪假期的范围并使新晋父亲更容易带薪休假。





下一阶段的措施将寻求逐步增加带薪育儿假，直到 2026 年达到 26 周。





但批评者说，即使是工党所设的最终26周的目标也还不够，仍会继续落后于其他经合组织成员。





那么带薪育儿假将有哪些变化？澳大利亚与世界其他地方相比又是如何？



有哪些变化？

在去年10 月份的预算中，政府确认它将寻求将带薪育儿假从18周延长至26周。



READ MORE 带薪育儿假期将延长至 26 周

工党政府第一阶段的带薪育儿假于周一在议会获得通过，其既定目标是逐步增加，直至2026 年达至26周。





这将从 2023 年 7 月起对亲生及收养婴儿的家长生效。





这些变化意味着家长中的任何一方都可以先申请带薪育儿假，同时也可以分批获得这项权利。这意味着他们将能够在任何一方工作时休最少一天的假。





单亲家长将能够获得全部20周假期。





工党表示，新的家庭收入门槛——每年35万澳元——也将使额外3000名家长有资格获得带薪育儿假。





但在工党和联盟党都拒绝了相关建议后，这些权利将不会添加到退休公积金中。





澳大利亚每周带薪育儿假的补贴为 812.45 澳元，这也是最低工资，同时当局鼓励雇主提供额外补贴。



与国外相比情况如何？

根据经合组织家庭数据库的数据，在带薪育儿假的时长方面，澳大利亚仍然落后于大部分经合组织成员，它们平均带薪假期为 61 周——母亲的为 53 周，父亲的为 8 周。





休假周数是工党建议的 2026 年带薪育儿假的两倍多。





北欧地区提供特别慷慨的带薪育儿假计划。



Swedish parents are entitled to 34 weeks leave each. Source: AAP 在瑞典，家长每人有权享受 34 周的假期，其中180天可转让给另一方。在芬兰，每人 23 周，可转让的假期为 69 天。





爱沙尼亚为母亲提供近5个月的全薪带薪休假，但父亲只有一个月，无可转让天数。





在美国，没有联邦保障的带薪产假。但如果家长决定每年休12 周的无薪假，这将受到联邦政府的保护。只有十三个州实施自己的带薪育儿休假计划。



改善带薪育儿假的意义

澳大利亚联邦社会服务部长阿曼达 · 里什沃思（Amanda Rishworth）表示，这一发展是确保带薪育儿假可以做为“现代家庭”工作的“下一步”。





“改善带薪育儿假是一项至关重要的国家建设改革。带薪育儿假对家长及其子女的健康和福祉至关重要，”她说。





但有人认为，与世界其它地方的带薪育儿假比较，工党所设的26周的目标还不够。



Social Services Minister Amanda Rishworth has welcomed the changes. Source: AAP 澳大利亚研究所（Australia Institute）高级经济学家伊莉莎 · 利特尔顿（Eliza Littleton）表示， 26 周带薪育儿假的实施对父母来说将是“可喜的进步”，但警告称，澳大利亚要达到国际标准还有“很长的路要走”。





“最低限度的休假给家长带来压力，让他们在孩子出生后的最初几年里退出劳动力市场或从事兼职工作，特别是对女性来说，”她说。





“虽然改进是受欢迎的，但还有更多工作要做。”





利特尔顿女士还批评政府没有延长带薪休假中所说的“要么使用要么作废”部分，即不使用这段假期的副照顾者——通常是父亲——将完全失去。



The Greens want 52 weeks, and for PhD students to be included. Source: AAP / RUSSELL FREEMAN 绿党正在推动将带薪育儿假延长至 52 周，并将博士生也包括在内。





绿党参议员梅赫林 · 法鲁奇（Mehreen Faruqi）认为，并不是每位博士生在全日制学习期间都有机会获得有偿工作。





“在生活成本和租金上涨的情况下，他们正在努力维持生计。”



联盟党支持这一举措，自由党参议员安妮 · 拉斯顿 (Anne Ruston) 表示，重要的是允许家长根据自己的情况做出决定。





“带薪育儿假应该让家长更容易......与他们的新生儿共度重要时光，而不受工作压力的影响，”她说。





With AAP





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