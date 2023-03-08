周二（3月7日），联邦储备银行自去年5月以来连续第十次加息，达3.6%，以国民银行的浮动利率为例，与2022年5月份加息前相比，60万元的浮动利率抵押贷款的每月还款额增加了约1080元。
在储备银行于2022年5月开始加息之前，国民银行NAB的利率为2.19%。经过储备银行的九次加息，在周二的会议之前，该行的浮动利率是5.24%。
该利率很快就会是5.49%，这意味着25年期60万元的浮动利率抵押贷款的月还款额将从2600元攀升到3680元。
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澳储行连续第十次上调利率 关于房贷还款有哪些信息值得关注？
澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院访问学者彼得·马丁（Peter Martin）在The Conversation。
马丁认为，储备银行结束上涨利率指日可待，可能最快会在9月中旬结束上涨利率。
他写道，储备银行给出的最佳指南通常是其声明中最后一段的前几个字。
上一次，在2月份，这些话提到了进一步的多次利率“上升”，清楚地表明该银行预期不止一次提高利率。
这一次没有复数（仅为Increase单数），这句话只提到了“进一步收紧”，这可能意味着只要再加一次息就可以了，而且不一定是下个月。
该声明和上一次一样，说加息“具有滞后性，累积加息的全部效果还没有在抵押贷款还款中感受到”。
而且，与上一份声明不同的是，这份声明说通胀可能已经见顶。
因此，有放松的理由，但也有重要的制度力量推动储行行长菲利普·罗伊继续前进。
洛伊行长的五年任期将于9月17日期满。如同他的前任一样，他希望在良好的秩序下交出在储行的工作。
这意味着他已经清楚地打破了通货膨胀失控的局面。这可能意味着他在加息方面比其他情况下更努力，以使事情井然有序。这就是他的前任在2016年8月为他做的事情。
格伦·史蒂文斯(Glenn Stevens)在离任前最后一次降息，以确保洛伊不会在接任储行行长职务时不得不亲自出手。洛伊担任储行行长期间，利率在近三年内保持不变，这得益于前任行长所经营的良好秩序。
这样来看，洛伊在离任前确定通胀率在下降的决心是一个“礼节问题”。他还有6个月的时间整理一个良好的秩序。
在本期节目中，听友们就利率持续上涨以及如何缓解压力分享了看法。请您点击收听详细内容。
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【正在行动】储行连续十次加息 什么时候会停止加息？
SBS Chinese
08/03/202327:10
本文主要参考澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院访问学者彼得·马丁（Peter Martin）在The Conversation所撰一文。
时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。
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