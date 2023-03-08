周二（3月7日），联邦储备银行自去年5月以来连续第十次加息，达3.6%，以国民银行的浮动利率为例，与2022年5月份加息前相比，60万元的浮动利率抵押贷款的每月还款额增加了约1080元。





在储备银行于2022年5月开始加息之前，国民银行NAB的利率为2.19%。经过储备银行的九次加息，在周二的会议之前，该行的浮动利率是5.24%。





该利率很快就会是5.49%，这意味着25年期60万元的浮动利率抵押贷款的月还款额将从2600元攀升到3680元。



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澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院访问学者彼得·马丁（Peter Martin）在The Conversation 撰文分析了利率继续上涨的预期 。





马丁认为，储备银行结束上涨利率指日可待，可能最快会在9月中旬结束上涨利率。





他写道，储备银行给出的最佳指南通常是其声明中最后一段的前几个字。





上一次，在2月份，这些话提到了进一步的多次利率“上升”，清楚地表明该银行预期不止一次提高利率。





这一次没有复数（仅为Increase单数），这句话只提到了“进一步收紧”，这可能意味着只要再加一次息就可以了，而且不一定是下个月。





该声明和上一次一样，说加息“具有滞后性，累积加息的全部效果还没有在抵押贷款还款中感受到”。





而且，与上一份声明不同的是，这份声明说通胀可能已经见顶。





因此，有放松的理由，但也有重要的制度力量推动储行行长菲利普·罗伊继续前进。





洛伊行长的五年任期将于9月17日期满。如同他的前任一样，他希望在良好的秩序下交出在储行的工作。





这意味着他已经清楚地打破了通货膨胀失控的局面。这可能意味着他在加息方面比其他情况下更努力，以使事情井然有序。这就是他的前任在2016年8月为他做的事情。





格伦·史蒂文斯(Glenn Stevens)在离任前最后一次降息，以确保洛伊不会在接任储行行长职务时不得不亲自出手。洛伊担任储行行长期间，利率在近三年内保持不变，这得益于前任行长所经营的良好秩序。





这样来看，洛伊在离任前确定通胀率在下降的决心是一个“礼节问题”。他还有6个月的时间整理一个良好的秩序。





在本期节目中，听友们就利率持续上涨以及如何缓解压力分享了看法。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【正在行动】储行连续十次加息 什么时候会停止加息？ SBS Chinese 08/03/2023 27:10 Play

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