英国王查尔斯加冕典礼举办在即 传统“加冕鸡”与“圣油”知多少？

要点： 英国国王查尔斯三世的加冕典礼筹备工作现正紧锣密鼓进行；

白金汉宫表示，典礼将“反映君主当今的角色并展望未来”；

下面我们来看看一些加冕传统和以往典礼的特别时刻。

圣油已准备就绪，新的音乐已经选好，官方徽章已经揭晓。





英国国王查尔斯三世和妻子卡米拉王后的加冕典礼将于 5 月 6 日举行，筹备工作正在紧锣密鼓开展。





人们普遍猜测，与他的母亲已故英女王伊丽莎白二世 1953 年的加冕典礼相比，这次的规模将有所缩减。白金汉宫表示，虽然这次典礼将“植根于悠久的传统”，但也会“反映君主当今的角色并展望未来”。





事实上，查理斯国王的加冕徽章的设计是对这位多年来推动环保的君主的认可。





据白金汉宫说法，徽章采用了英伦四岛的植物为图案——英格兰的玫瑰、苏格兰的蓟、威尔士的水仙花和北爱尔兰的三叶草，这是对国王热爱大自然的致敬。



King Charles' coronation emblem design gives a nod to the monarch's many years of environmental campaigning. Source: AAP / AP 在典礼最神圣的环节使用的圣油，将不会像以前那样包含任何动物成分。





白金汉宫已确认，已经为这次典礼创作了六部管弦乐作品、五部合唱作品和一部管风琴作品，其中包括由音乐剧作家安德鲁韦伯 （Andrew Lloyd Webber）全新创作的加冕礼歌。





白金汉宫在 2 月发表的一份声明中指：“一系列的音乐风格和表演者将传统、历史遗产和典礼与当今的新乐韵融合在一起，反映了国王对音乐和艺术的终生热爱和支持。”





以下是一些加冕典礼的传统，以及过往典礼举行时的特别时刻。



加冕鸡

加冕鸡是源自王室的英国经典食品。





加冕鸡最早出现在 1953 年英女王伊丽莎白二世的加冕典礼宴会上，菜单上名为 Poulet Reine Elizabeth。





这是由英女王的花艺师斯普里（Constance Spry）和时任伦敦蓝带厨艺学院院长的休姆（Rosemary Hume）共同新创的。





这道菜包括涂上咖哩奶油酱的冻鸡肉，配以米饭、青豆和甘椒调味的沙拉。





尽管有此渊源，但加冕鸡并非查尔斯国王加冕日席上供应的菜肴。





宴会的菜肴包括谭荣辉（Ken Hom）的加冕烤羊排配亚洲风味醃料、纳迪亚（Nadiya Hussain）的加冕茄子和Adam Handling的草莓姜饼。



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纯植物圣油

在加冕典礼最神圣的环节，君主被膏圣油。圣油在传统上是以果子狸的腺体油和来自鲸鱼肠的龙涎香制成。





但查尔斯国王和卡米拉王后将用的圣油将不会采用此制法。新的圣油是由耶路撒冷橄榄山上两片树林收割得来的橄榄制成，分别位于升天修道院和抹大拉的马利亚修道院，后者是查尔斯国王祖母爱丽丝公主（Princess Alice of Battenberg）的长眠之地。





白金汉宫上周五表示，此圣油混合了芝麻、玫瑰、茉莉、肉桂、橙花、安息香和橙花的香味，是用已故英女王伊丽莎白二世70 年前加冕时使用的圣油和流传了数百年的配方制成。



The ampulla, used to contain the Chrism oil, and the coronation spoon used at the coronation of Britain's Queen Elizabeth in 1953. Source: AAP, Press Association / Matt Dunham/Alamy 白金汉宫称，耶路撒冷希腊东正教牧首狄奥菲洛三世（His Beatitude Theophilos III） 和圣公会大主教纳乌姆（Hosam Naoum）在圣墓教堂为圣油祝圣。





按照传统，圣油从圣瓶（一个精致的鹰形黄金容器）倒在加冕匙上，然后涂沬在君主的头部、胸部和手上。





在 1953 年英女王伊丽莎白二世的加冕典礼上，电视机镜头在这一刻被切断，因为这一时刻被认为太神圣而不能播出。





目前尚未知查尔斯国王加冕典礼的膏油过程会否展现人前。



有700年历史的王座

亨利八世和其他英格兰以及日后的英国历任君主登基时用的加冕王座已有 700 年历史，历史悠久的加冕王座在今年的查尔斯国王加冕典礼前已进行翻新。





加冕王座是由国王爱德华一世下令制造的，用了几个世纪以来一直用于苏格兰国王加冕典礼的斯昆石，又称“命运之石”。爱德华一世于 1296 年从苏格兰带回了此石。





伦敦威斯敏斯特大教堂称，王座自 1308 年以来一直用于加冕典礼，而且自 1399 年亨利四世以来一直是君主加冕时使用的王座。



Conservator Krista Blessley works on the restoration of the coronation chair, at Westminster Abbey in London, ahead of the upcoming coronation of King Charles III. Source: AAP, Press Association / Kirsty O'Connor/Alamy 多年来，这张王座饱经磨损，尤其是在 18 至 19 世纪遭到当地威斯敏斯特的学童和游客的涂鸦，一名游客更在王座刻下了“P. Abbott于1800 年 7 月 5至6 日在此一睡”。





在1914 年一次被认为是女权运动者（争取投票权的妇女）组织的炸弹袭击中，王座的一个小角被毁。王座底部四角都有一只狮子，在 18 世纪时也被更换。





此外，苏格兰民族主义者于 1950 年 12 月 25 日夺走了斯昆石，几个月后被寻回。该石于 1996 年回归苏格兰，存放在爱丁堡城堡，但将运返伦敦作加冕典礼之用。





最新的保护工作将侧重于用海绵和棉棒清洁表面去除污垢，并稳固这张中世纪王座和底座上留存的镀金层。



加冕典礼中的混乱时刻

许多人认为加冕典礼是经过精心策划的，但显然并非每次都是这样。





1838 年，维多利亚女王的加冕典礼基本上未经排练，事实证明的确如此。





仪式进行了五个小时，为此，维多利亚女王换了两次衣服。





她在日记中回忆说，坎特伯雷大主教将她的加冕戒指戴错在另一只手指上，她后来终于取了下来，但承受了“很大的痛楚”。





女王还记述了罗尔勋爵 （Lord Rolle）在向她致敬时摔倒的一刻。





她记述这位 87 岁“体弱多病”的老人“在准备登上台阶时摔倒并滚了下来，但丝毫无伤”。





她写道：“当他准备重新踏上台阶时，我起身走到台阶尽头，防止他再跌倒。”





还有人提到，一位困惑的主教错误地告诉女王典礼已经结束，她不得不回到自己的座位上完成典礼。



当时闷透的查尔斯

查尔斯国王在参加其母英女王伊丽莎白二世的加冕典礼时年仅四岁。





对于当时的康沃尔公爵来说，这是一个历史性时刻，因为他是首个见证母亲加冕为君主的孩子；而他妹妹安妮公主当时还年幼，故无法参加。





然而，历时三小时的典礼对于这位年幼的王室成员来说似乎过长，他被拍到用手托着头，脸上带着闷透的表情。



Prince Charles with his aunt, Princess Margaret (right) and his grandmother, Elizabeth the Queen Mother, at the 1953 Coronation of his mother, Queen Elizabeth II. Source: Getty / Hulton Deutsch/Corbis 多年后，他告诉为他撰写传记的作者，表示除了王室理发师为他理发外，他对当时加冕典礼的记忆不多。





他说因为头发太短了，要“用最可怕的胶状物”粘在头上。





- With Reuters





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