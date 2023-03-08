在澳大利亚，大部分企业在2月份报告新财年的半年度（7月1日-12月31日）业绩，在8月报告全年业绩。





最近，澳大利亚企业就迎来了最近半年的“成绩单”，本期节目中，SBS通讯员魏睿昊就消费、地产、医疗健康这三个行业的表现，来解读这份于2月份最新公布的财报。



收听 【澳洲经济观察】“消费降级”正在发生？从半年财报一窥澳洲公司业绩 SBS Chinese 08/03/2023 12:52 Play

以消费相关公司为例，体现出非必需消费整体表现不佳、必需类消费品表现稳定的特征。





如Nick Scali尽管2022年销售情况良好，净利润大幅上升，但公司对2023年的形势并不乐观，表示难以给出预期。





JB Hi-Fi和Harvey Norman同样遇到了类似的情况，去年下半年因为疫情的限制解除，市场迎来了一波报复性消费，但进入2023年后销售明显放缓，给出的预期不明朗。





因转为线下消费，在线销售平台的业绩从去年下半年开始就不理想，Kogan、包括JB Hi-Fi的网店业务均出现了明显的销量下滑，这几家公司的股价在财报季过程中都出现了一个月之内下跌超过10%的糟糕表现。





与此同时，Woolworth和Coles目前销售已经从疫情的打击中回到正常水平，高通胀压力下，人们更多地选择回家吃饭省钱，因此食品的销售有比较明显的提升。另外，必需类消费品公司有能力将成本转嫁给消费者，因此公司利润率有所增长。因此，这类公司股价一直非常坚挺，比如Coles收入增长 3.9%, 净利润增长11%，而最有代表性的Woolworths股价表现非常平稳，保持在近半年的高位。





与此同时，伴随储备银行不停加息，使得运用杠杆的商业地产资产遭遇成本的大涨，大多数REITs的融资成本增幅都在60%左右。而不同地产管理者采用的杠杆幅度、利率对冲工具的运用、以及其租约是否能够对标CPI增长租金都成为了此类资产表现好坏的核心影响因素。



总体来说，办公楼物业的情况最不容乐观，不少办公室的空置率居高不下，而形成鲜明对比的是工业类地产，主要是仓储物流。由于此类资产的极度紧缺，导致工业地产的租金收入暴增20%以上，无论是Dexus、Charter Hall，还是Goodman的收入增长都非常强劲，可以完全对冲掉利率上升带来的资金成本影响。





零售类资产表现好坏不一，一方面是利率增长和消费意愿的削减，另一方面又有不少消费者开始回归线下所带来的利好，而且不少线下零售店铺以必需品为主，其销售状况相对良好。





此外，医疗行业表现都比较强劲，开始体现出其防御性行业的特征，尤其是不少企业的核心业务增长开始高于疫情之前。





（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



