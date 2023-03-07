为避免飞涨的租金 这个人选择搬进废料箱

要点： 一名男子搬进了一个建筑废料箱，并将在里面住上一年，以避免伦敦飞涨的租金；

艺术家马歇尔说，此举是对目前生活成本危机的“声明，而非解决方案”；

他在公司或健身房洗漱，通过梯子进入“家”中，跟邻居借水用。

一位艺术家在伦敦的一个废料箱里建了一个家，并计划在里面生活一年，以引起人们对英国首都在生活成本危机期间“疯狂”上涨的租金的关注。





28岁的哈里森·马歇尔（Harrison Marshall）一个月前搬进了伦敦南部一片草地上经过特别改造的建筑废料箱，他说这是他能够负担得起的、在工作地点附近中心城区的唯一住处。





他说，在国外呆了一段时间回到这座城市后，由于住房短缺，自己很难找到住处。



“就像整个城市和全国成千上万的人一样，房价疯了。租金太疯狂了，”马歇尔先生说。





“即使我找到了预算内的地方，也会有100多人想要租这个房间。”





英国消费者价格通胀率在10月份达到了41年来的最高值11.1%，并保持在两位数，加剧了生活成本危机，因为工资未能跟上食品和家庭费用上涨的步伐。



Harrison Marshall has pledged to live in the skip for a year. Source: Instagram / Katie Edwards 这是世界多个地区的共同痛苦，包括澳大利亚，那里的通货膨胀率上个月达到7.4%。





马歇尔先生创造性地解决了这个问题，他花了4000英镑（7146澳元）建造了一个带有弧形屋顶的木制罩子，并将其固定在一个废料箱上。





在内部，他有一个小厨房和一个夹层床位。





黑色字体的“Skip House”字样印在通常用于盛放建筑废料的经典黄色容器上。



他说：“废料箱为我提供了一种机会，使我能够建造自己的小房子。”





一家艺术慈善机构将土地借给他。他有一条通向入口梯子的花园小径，在场地的角落里有一个便携式厕所。





他在骑自行车10分钟就能到达的工作场所或健身房洗漱，并能从邻居家的水管中获得水。





马歇尔先生承认，他住进废料箱的举动是“一种声明，而非解决方案”——当然，这也获得了人们的支持。





他在Instagram上专门设立的页面The Skip House已经获得了近2.5万名关注者。





“事实上，所有的邻居都很棒。每个人都非常支持我。我有邻居带着自制的饭菜来看我，”他说。





“这是整个项目的一个巨大收获——这个地区似乎有一个非常好的社区。”





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