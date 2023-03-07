周二（3月7日）储备银行的加息消息宣布，国库部长查默斯（Jim Chalmers）告诉议会，此前人们已经普遍预期利率会再提高25个基点。





他说：“储备银行独立作出决定，这种独立性是我们制度的一个重要特征。政府的工作是对那些我们有影响力的事情负责。”





“澳大利亚人明白，通货膨胀中的很大一部分是来自世界各地的......因此，我们有责任以负责任和有条不紊的方式解决这一通货膨胀问题。”





与此同时，3月1日，澳大利亚统计局（ABS）发布了两项关键经济数据：一项是月度消费者价格指数（CPI），截至1月数字为7.4%，尽管低于12月8.4%的数字，但依然是高通胀的标志；另一项则是国内生产总值（GDP），在12月季度经季节性调整后环比增长0.5%，全年增长2.7%，尽管这是季度GDP连续第五次上升，但在过去两个季度中，增长速度都有所放缓。





在本期节目中，SBS通讯员魏睿昊详细解读了这两项经济数据所传达的信息，并结合这一背景分析了储备银行的未来加息预期。



收听 【澳洲经济观察】储备银行十度加息 最新GDP及CPI数据传递哪些经济信号？ SBS Chinese 07/03/2023 09:58 Play

（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



