为遏制通胀澳储行一再加息 专家称其它“不受欢迎”策略或有助缓解

要点： 澳大利亚储备银行为了持续遏制通货膨胀一再加息；

专家表示，增税可能有助于抑制需求和降低通胀，但这不太可能发生；

储备银行行长和国库部长认为通胀可能已经见顶。

在澳大利亚储备银行（RBA）为了对抗通胀而连续第十次加息后，澳大利亚抵押贷款持有人面临更多的还贷痛苦。





一些专家同意澳大利亚储备银行的观点，即需要上调利率来解决通胀问题。他们表示，联邦政府可以提供更多帮助，但其任何举措都可能涉及不受欢迎的税收，因此不太可能。





但即使没有这种情况，也有迹象表明通胀已经见顶，加息可能很快就会暂停。





储备银行的加息策略奏效了吗？





澳大利亚目前通胀率为 7.8%，是1990年以来的最高点，导致这一高通胀的关键因素是新冠大流行、俄乌战争和自然灾害造成的供应问题，尽管研究表明超额的企业利润也是一个驱动因素。



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尽管有批评的声音，储备银行一直坚持，加息对于抑制需求和降低通胀以使其回到 2%至3%的目标区间是必要的。该行2月份的货币政策声明预计，通胀率到2025年年中将达到这一目标区间的上限。





连续十次加息现已使官方现金利率从 0.1% 的历史低点上升至 3.6%。虽然这可能会给抵押贷款持有人带来一些还贷痛苦，但安保资本（AMP Capital）的首席经济学家肖恩 · 奥利弗（Shane Oliver）表示，该策略似乎正在奏效。





他说，加息后的成效主要体现在消费者信心下降、房地产市场降温，以及近期低于预期的 GDP 数据等方面。





虽然这是一个“不稳定”的数据集，但在最近发布的月度通胀数据中也有一些“初步迹象”——特别是汽油、家居用品和服装的价格增长放缓。





“在我看来，这些事情表明储备银行的政策开始发挥作用。与此同时，在全球范围内，我们看到供应问题有所缓解，运费下降，这两者都应该有助于改善经济的供应方面。”



还能做些什么来抑制通胀？





奥利弗表示，联邦政府可以采取更多措施来减少需求和应对通胀，但有些措施不太可能采取，因为不受欢迎。





他说，一个选择是引入一项征税，“将负担更平均地分摊到整个社区”，而不是试图通过提高利率来减缓有抵押贷款家庭的支出。





他说，或者政府可以全面削减开支。





“无论是你、企业还是政府的花费，它仍然是经济中的需求，”他说，“理论上，如果政府减少需求……这可能会减轻经济中的需求压力。”



Inflation has soared in the past two years. Credit: SBS News 墨尔本大学经济学副教授萨姆 · 齐亚普利亚斯（Sam Tsiaplias）同意增税将有助于控制需求，但“在现阶段可能不可取”。





他将加息称为“钝器”，“对不同类型的家庭产生不成比例的影响”。但尽管如此，它们仍然是抗击通胀的必要工具。





齐亚普利亚斯副教授说：“政府可以采取措施，针对通胀对生活成本的影响，例如能源或租金补贴。”





“它们会有所帮助，但也无法抵消加息的必要性。即使生活成本压力得到缓解，通胀仍然过高。”





奥利弗还希望看到储备银行暂停加息，以全面评估连续加息对通胀产生的影响，有人认为很快就会看到这一点。



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加息是否会暂停？





在伴随周二利率决定发布的声明中，储备银行行长菲利普 · 洛伊（Philip Lowe）暗示将采取进一步措施抑制通胀，但略微调整了措辞。





“董事会预计需要进一步收紧货币政策，以确保通胀回到目标水平，而这段高通胀时期只是暂时的，”他说。





City Index 高级市场分析师马特·辛普森（Matt Simpson）表示，这与洛伊上个月使用的语言略有不同——当时他表示未来几个月将需要进一步加息——这可能表明紧缩周期即将结束。





他提到，储备银行“已从 2 月声明中删除了一个关键的鹰派句子”。



How fixed and variable rates compare over time. Credit: SBS News 洛伊还指出，目前的澳洲经济形势、劳动力市场以及最近的数据都显示出价格和工资相互追逐的风险正在降低。





他还表示，月度消费者价格指数表明，通胀可能已经见顶。该指数在截至今年 1 月的 12 个月内增长了 7.4%。





国库部长吉姆 · 查默斯（Jim Chalmers）同意通胀可能已经超过了最高点，并表示政府将对其可以控制的通胀领域负责。





“澳大利亚人明白，导致通胀的原因很大一部分来自世界各地；他们也明白，澳大利亚供应链断裂也是问题的一部分，”查默斯说。





“正如我们之前所说，我们的三点战略就是关于降低生活成本、修复供应链和限制预算。”





- With AAP.





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