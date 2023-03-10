全澳即将试行每周四天工作制？这些政客想让它成为现实

要点： 参议院的一个委员会提出了几项改革，旨在让澳人在工作和生活之间取得更好的平衡；

联邦政府支持的每周四天工作制的试验是其中一项建议；

其它建议包括将带薪育儿假增加到52周，以及建立一个可预测、稳定排班表的权利。

人们敦促阿尔巴尼斯政府在全国范围内推行四天工作周的试验，以了解它可以如何改善那些兼顾工作和照顾责任的人的生活。





一个联邦议会委员会建议在联邦政府的支持下，在“100:80:100”模式的基础上试行四天工作周，即员工仅在一周工作日当中的80%上班的情况下，保留100%的全部工资，并保持100%的充分生产力。





拟议的试点将在各行业推广，并与澳大利亚一所大学合作进行。





每周四天的模式已经在澳大利亚和海外的公司成功试行，参与者报告了生产力的提高，工作与生活的平衡，健康和福祉的提升，以及工作日常态化履行护理照顾职责。



参议院工作和护理特别委员会主席波考克（Barbara Pocock）说，在支持有护理责任的工作者方面，澳大利亚是一个国际异类。





“我们已经落后太多了，”这位绿党参议员说。





“我们正在为劳动力供应、工作者压力和性别不平等付出代价。”





她说，为工作者提供更大的灵活性实际上可以提高生产力。



一些雇主是如何进行试验的？

非营利组织Momentum Mental Health一直在试验100:80:100的模式并取得了积极成果，且计划在六个月的试验期后延长该政策。



该组织的首席执行官黛博拉·贝利（Deborah Bailey）说，缩短的工作周既提高了生产力，也提高了员工的福祉。





她说，有照顾责任的工作者能够履行责任并与孩子或年迈的父母共度时光，而无需在上班前或午休时间挤时间。





贝利女士说：“我们发现，我们已经让人们有能力承担这些照顾角色，而且他们的工作效率也有所提高。”





她说，通过更好地安排标准工作日中的工作时间，如减少和缩短会议时间，生产力的提高是可能的。



还有哪些工作场所的改革建议？

四天工作周的试点，是旨在帮助人们更好地平衡工作和照顾责任的多项措施之一。





参议院委员会还建议公平工作委员会对每周38小时工作制进行审查，包括是否需要对长时间工作进行更严厉的惩罚，以及在工作时间之外设置“下线的权利（right to disconnect）”。





根据其建议，雇主将被限制在工作时间之外与雇员联系，除非是紧急情况。





综合报告中的其它建议包括找到一个途径，将联邦资助的带薪育儿假提高到52周。



首要照顾者目前有权享受18周的假期，但政府去年承诺到2026年将休假权利延长至26周。





该委员会还呼吁提高幼托补贴、提升残障和老年护理人员的工资，并要求他们有权获得可预测的、稳定的轮班表。





“工作与生活的平衡对太多人来说是一个遥不可及的梦想，”波考克参议员说。





“尤其是那些生活在最后一刻换班噩梦中的人，这使得他们无法照顾亲人或孩子。”



这些建议会被采纳吗？

虽然委员会的工党参议员“原则上”支持这些建议，但他们指出，拟议的修改并不反映当前的政府政策。





两个主要政党还警告说，采纳委员会的所有建议会带来成本问题。





工党参议员黛博拉·奥尼尔（Deborah O'Neill）、贾娜·斯图尔特（Jana Stewart）和琳达·怀特（Linda White）写道：“在将这份报告交给议会和澳大利亚政府进一步考虑后，我们承认目前存在财政限制。”





“现在政府的职责是在更广泛的预算和立法限制的背景下考虑报告及其建议。”





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