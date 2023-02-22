澳洲总理强调“未来国家安全”的关键 认同与中国直接对话的价值

要点： 澳大利亚总理阿尔巴尼斯向国防部承诺将提供足够的资源来“阻止印太地区的潜在侵略者”；

阿尔巴尼斯强调与中国建立外交是令地区稳定的关键；

政府将举行网络安全圆桌会议，防止类似 Optus 的黑客攻击事件再次发生。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯宣布将会为国防军队提供所需的资源，以在日益动荡的印太地区“阻止潜在的侵略者”。





他在一次重要演讲中强调，工党仍然致力于通过与中国保持公开对话来降低该地区的紧张局势。





周三，阿尔巴尼斯在全国记者俱乐部（National Press Club）发表涵盖多个议题的演讲，他将气候变化行动称为是与澳大利亚的太平洋邻国建立更深层次关系的“入场券”。





2021 年，澳大利亚取消与法国购买潜艇的协议，转而通过与美国和英国的AUKUS协议购买核潜艇。





但英国媒体报道英国政府可能需要“一段时间”才能交付，阿尔巴尼斯坚称国防部将有方法缩窄目前影响澳大利亚备战的“能力差距”。





他说：“我可以向所有澳大利亚人承诺，我们的政府将确保国防部拥有保卫我们国家和阻止潜在侵略者所需的资源。”



Defence Minister Richard Marles says nuclear submarines will remain under Australia's complete discretion. Source: SBS

“对话的价值”

政府仍在评估上周收到的关于国防战略的审查报告，阿尔巴尼斯透露非机密版本将在 5 月预算案前公开发布。





国防部长马尔斯（Richard Marles）上周表示，此报告是对澳大利亚国防部队进行六个月的审查结果，将“为我们未来几十年的国防政策奠定基础”。





国防部秘书莫里亚蒂（ Greg Moriarty）向参议院委员会表示，澳大利亚已经放弃之前认为至少有十年的时间来备战的“基本假设”。





阿尔巴尼斯在上周说：“我们假设印太地区可能会在更短的时间内爆发重大冲突。”



Mr Albanese has stressed the importance of dialogue with China. Source: Getty / Yan Yan/Xinhua 美国海军陆战队司令柏格（David Berger）在1月时警告，中国对台湾独立问题的立场日趋强硬，要“竭尽全力”以防止该地区发生冲突。





他对澳大利亚的记者说：“我们最好看看自己有什么本钱，把它们都拿出来，然后将你的‘工具’与我的‘工具’结合，弄清楚如何利用所有的资源防止冲突。”





但阿尔巴尼斯也强调外交是稳定澳大利亚与北京关系的一个重要手段。





他说：“我认同直接对话的价值，在我们能够合作的地方寻求合作，同时也在‘必须’的地方提出不同意见，并始终本着国家利益行事，支持地区稳定。”





阿尔巴尼斯表示，应对气候变化的行动也将成为与邻国进行有成效对话的“入场券”。





在周二晚上公布的年度安全威胁评估报告中，澳大利亚安全情报组织总干事伯吉斯（Mike Burgess）表示，印太地区是“强国竞争之地”，美国的实力受到中国崛起以及南中国海和克什米尔的领土争端的挑战。





他说：“该地区是地球上人口增长、经济增长和军事建设增长最快的地区。”



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网络安全威胁

去年年底 Medibank 和 Optus 发生重大数据遭泄事件后，工党将召开网络安全圆桌会议，私营公司代表和澳大利亚的网络安全机构将会参加。





阿尔巴尼斯称，将于下周在悉尼举行的峰会是通向国家网络安全“重要一步”，国家网络安全策略将于今年稍晚公布。





他说：“我们的网络能力是国家安全的重要资产，而且正如去年的私隐资料遭到外泄时所强调的那样，这对保护我们的经济、企业和个人私隐都非常重要。”



“（内政部长）欧妮尔与我将一同召集来自工业界、社会团体、网络安全机构和公共服务的代表，讨论提升当务之急的网络安全。”





另外，早前三名极端分子谋杀了他们的邻居和两名警察，昆州执法部门认为这是有计划的伏击，全国内阁在 2 月同意通过国家枪械登记处展开工作。



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阿尔巴尼斯说：“我们明白保护澳大利亚国民安全，就是要支持我们的情报机构和执法机构防范国内外的威胁，无论是外国干涉和间谍活动，还是各种形式的暴力极端主义。”





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