华裔女演员杨紫琼一举在今年的1月11日拿下金球奖影后之后，又一路斩获美国演员工会奖最佳女主角、美国独立精神奖影后的桂冠。





作为一位年过六旬的亚裔女演员，她在金球奖发表获奖演说中直言：“这是一段奇妙的旅程，也是一场尽兴的战斗。但我想这一切都值得。我记得第一次来到好莱坞时的情景，但直到今天我站在这里，对我来说才是真的梦想成真。”





“因为看看我的脸，我一来就被通知——你是少数族裔 ，我心想不可能。”



杨紫琼发表的这段演讲是在她入行影视行业四十年来首次获得自己职业生涯中最大的奖项时对着所有人说出的。作为亚裔，作为西方世界中的少数族裔，青年演员们是否面临同样的困扰？他们是如何平衡自己的梦想与现实呢？他们走上演艺道路的故事又是怎样的呢？





SBS中文普通话节目采访了两位澳大利亚的华裔演员，一位是在墨尔本上演的戏剧《狼戏》（Wolf Play）的主演王宇琛（Yuchen Wang），另一位则是因澳中合拍片《吹哨人》而开始对演戏“上瘾”的殷林芳（Lin Yin）。



LISTEN TO 杨紫琼屡摘影后桂冠 对“追梦”的澳洲华裔演员意味着什么？ SBS Chinese 08/03/2023 15:00 Play

以下为采访的部分文稿：

宇琛： 我的名字叫做王宇琛，我是辽宁抚顺人，大概在2009年的时候到澳洲这边来留学，但一开始我学的不是戏剧表演类。我在高中毕业的时候，想要进入戏剧行业、戏剧学校，但是国内可能有一些竞争、限制比较多，所以我就选择了留学这条路，来到这边之后，那个梦想没有死。 当时我来到澳洲的时候读的其实是经济类， 是商科，非常不搭，我自己也非常不喜欢。所以刚刚到墨尔本的时候，我就决定改专业。 开始来的时候，我做的是传媒专业，在RMIT。后来又辗转学了很多其他小专业，比如说摄影啊或者是film making（电影制作），但是都不是我真正想要的，一直就是想学表演。





在墨尔本出生长大的华裔演员殷林芳讲述自己在真正开始演员之路前，甚至从来没有想过将表演作为自己的未来职业。





殷林芳： 我的英文名字是Lin Yin，中文名字是殷林芳，我是在墨尔本出生长大的，我的父母是中国人，大概1987年移民到澳大利亚，所以我大多数的时间就是在这里。其实很多澳洲演员或者美国演员采访的时候会说，“我从小一直想当演员，经常是在家里唱歌啊，跳舞啊，想演戏”。我其实一点都没有，因为我小时候，我根本都没有，我都不知道这是一个可能。 反正我是上中学，然后上大学，大学学了媒体和心理学，毕业以后，其实我是搬到堪培拉，在一个政府部门做媒体工作，我本来就是往public service和private sector的路走。不过做了一段时间，我就感觉对我来说不是特别合适，我这种性格不是很适合在一个办公室朝九晚五的那种工作。



宇琛和殷林芳在走向表演行业的出发点其实不那么相同，听他们的讲述，宇琛好像更像是一路追梦，而殷林芳更像是在与自己的相处中、被命运推着走向了这条演艺之路。尽管他们的开端各不相同，但是因为热爱，一切好像更好坚持了。





宇琛： 我一直没有放弃想要做演员这样的想法。2009年来到这里之后，2013年才考上VCA（维多利亚艺术学院），所以中间走了一些弯路，但是最后考上表演学校之后，我就一心把这个课程学完，到2015年毕业。表演学校毕业的时候，组织一个agent stage（交流会），就说会邀请业界的casting director（选角导演）和经纪人，不同的经纪公司来看我们这一届毕业生的能力和水平，这样一个showcase（展示）。那天来的一些经纪公司在演出结束之后会有一些酒会，你也知道，我刚刚说了，我不喜欢跟人交流什么，所以这种场合来说，压力非常大。但是我觉得作为刚毕业的一个新生，有很多情况是需要做自己在comfort zone（舒适区）之外的一些事情，所以说，我就咬咬牙硬挺过来。 当天的结果就很开心，因为有经纪公司approach（联系）我，很希望跟我合作。所以，从刚毕业开始，我就有一个经纪人在帮我找这类的一些试镜，帮我找一些不同的角色。



Wolf Play Credit: supplied by Yuchen Wang 殷林芳： 我后来是从堪培拉搬来北京，在北京住了一段时间。 因为中国当时的演艺行业非常火，中国机会很多，我认识了一些制片人，开始跟他们聊天的时候，不知不觉地就把我拉进去这个行业。进了剧组之后，其实我最欣赏的工作就是演员在做的工作。我回墨尔本以后就决定，如果心里有这个愿望，还是应该去追求，要不然以后会后悔的。第一次（出演）是《吹哨人》，因为《吹哨人》是一个很大规模的电影，是维省和中国好像其中最大的一个合作片。 第一个电影拍完了以后，我就觉得有点“上瘾”了，就停不下来了。



杨紫琼在工会奖上发言说：“这不仅是给我的，也是给每一个长得像我一样的小女孩。我们相聚于此，共同热爱电影。我们不会停下脚步，因为真的太爱了。”





“感谢你们给了我一席之地，我们中的很多人需要这个机会，想被看到、听到。今晚，你们向世人证明了这是可能的。 ”





殷林芳： 我看到她的那个获奖演讲，其实我心里很感动。我每一次看到任何亚洲人在好莱坞大片子演一个非常好的角色，我心里都会感动，因为我知道，到那一个阶段会多么困难，他们会有多少挑战。中国人还是少，我感觉就是我的机会还是不够，尤其是主角的机会。 在美国，亚洲人的机会更多，包括我现在经常在美国试镜，我感觉试镜的时候经常是主角。在美国，我试镜的那些角色，他们都有完整的生活和完整的故事，他们可以是任何种族，他们可以是亚洲人，也可以不是，但这个角色的主要目的不是要他们演一个亚洲角色，而是活生生的一个人。但我在澳大利亚试镜时，往往是为了找一个亚裔来演亚洲人这个角色，这样的人物就会感觉不太立体，他们只需要一个亚洲角色来介绍这个故事，仅仅是这个角色而已。



Lin Yin Credit: supplied by Lin Yin 与殷林芳的渴望自己、渴望更多亚裔演员的面孔被大众认识和接纳，渴望亚裔可以饰演一个个活生生的人而不是亚裔代表着的沉稳老实的角色不同，宇琛觉得，成为自己好像更重要一些。





宇琛： 其实我觉得其实没有必要向西方的媒体去证明什么，也没有太大的必要在西方的媒体当中去征求这样一种地位吧。但是说对于生长在西方世界的亚裔或者是其他的有色人种来说，那是他们的家乡，那是他们的生存的环境，所以说representation（代表性）和在业界有他们的声音的话，对他们来说是非常重要的。但对我个人来说，我是在中国长大，所以说，进入西方媒体对我来说还是属于一种外来者需要在他乡去寻找一席之地这样的过程。 但是，对我来说，总是有一点寄人篱下的感觉。无论你在他乡的社会当中去争取怎样的地位或怎样的成就，对我来说，都有一点点悲伤的成分在里面。杨紫琼能够证明自己的能力和证明我们亚洲人的能力，也是对我们来说的一项好处。 但是我会有点不一样，我不希望是会说，我证明了我自己的存在，你们来正眼看我吧。我不需要，我不需要你们来正眼看我，我是什么我很清楚。因为我在艺术学校的时候就是一直是这样认为的。 因为有一个表演老师在表演学校第一年的时候对我说，其实你的艺术的来源就是属于你的displacement（错位），就是说你的存在异乡的这种错位感，就是你的艺术的来源，所以你不要失去它。不同和不同之间碰撞出来的东西才会更有趣。





问题：你的这种中国特质有没有在澳洲的戏剧生涯碰撞出一些特别的火花，能给我们举个例子吗？





宇琛： 因为在我每次在接到不同的角色的时候，我都会加入一些我对于角色的理解，我的理解就属于我从我的文化当中出发去寻找的这些理解，所以说，每个角色我都会融入一些我的思想或者我的感觉。最大的一个例子是2019年在MTC演的一部戏叫《Golden Shell》，也是跟观众互动这样一个角色，但是角色当中并没有写这个角色需要你怎么去站或者怎么去坐，或者是怎样一种肢体形态。但是，我在这个角色设计上都加入了很多中国的元素，比如说京戏的站立方式或者走路方式，或者这样的举手投足之间的形式，都是从京戏当中来的。可能他们不知道这种体态的来源是哪里，也会是他们没看到的一种角色呈现的方式，和他们一些习惯的西方主流的剧场上面看到的一些表演方式是不同的。我想将这种不同带给他们，将这种不同变成熟悉的东西。





宇琛目前已经接触戏剧行业整整十年了，最近主演的戏剧《Wolf Play》（狼戏）在3月9日至4月2日期间在墨尔本的Red Stitch剧院上演。虽然在中文世界鲜少听说，但是这部戏剧曾经也在美国百老汇上演。《纽约时报》说这部剧主要讨论了家庭与创伤，我们就来听听宇琛的小小“剧透”。





宇琛： 这个小男孩是一个韩国的小男孩，他是一个领养的孩子。在剧中的时候他是六岁，但他从小到六岁就一直跟着领养的父母Peter和Kitty，住在Arizona（亚利桑那州）。 但是有一天呢，Kitty怀孕了，家里就多了一个新添的婴儿，要做很多事情，领养的母亲Kitty就觉得很不适应。这个领养的小男孩名字叫Jeenu，然后把Jeenu放到了雅虎网站上去卖掉他。我不知道是不是真的，但是剧中的平台是一个雅虎的这样一个club（论坛），通过一些相对来说还是走法律途径的转让领养权这样的，就把Jeenu卖给了一对San Francisco的queer couple，一个是Non-binary （非二元性别人士），一个是woman（女性），名字叫Robin和Ash，Ash是Non-binary的一方，Robin是想要领养孩子的这个人。Ash是一个拳击手，就是在事业的巅峰什么的，但是又把事业放在一边去抚养这个孩子。在一系列过程当中，他原来的养父母Peter和Kitty分开之后，Peter又想要把孩子拿回来，所以他们就走上了法庭。后来结局是一个比较开放的结局，但是我觉得后来结局是美好的。



Yuchen Wang Credit: supplied by talent 问题：所以你是扮演当中这个所谓的狼的这样一个角色，对吗？





宇琛： 狼的角色是怎样讲呢，其实就是Jeenu这个小朋友产生了自己一个coping mechanism（应对机制），就是说他这个适应的机制，就是说把想象自己是一头狼，所以说我是他内心的那头狼。因为这个剧是涉及到那个布偶，就是我同时在操控布偶，同时要演他内心的那头狼，所以说算是两个角色吧，一个是六岁的小孩子，而一个是他内心的一头狼。





问题：听起来还是非常非常复杂的，而且应该说可能在戏剧舞台上呈现的层次是更加丰富的。有没有会特别地去研究一些狼的特质，有没有应用到你的表演当中去？





宇琛： 我研究了Hugh Jackman（休·杰克曼）的《X-Men》（《X战警》），因为我觉得如果要人演狼的话，其实还是有很大难度的，如果演不好的话， 看起来又像人猿，就不想把这个当做这个戏地重头来做一个distraction吧，可能是不想把它从这个故事的主题去分散太多的注意力，所以说只考虑到如何做到让人们可以看出来是一头狼，因为在剧中很多时我都需要对天咆哮，所以大家知道这样狼的一个特性，所以说不需要做到太生动形象、用四肢走路这样的。虽然我在剧中也会四肢走路，但是也只是在攻击的时候才会。





问题：所以更多的可能是一种神似，而不是形似？





宇琛： 怎么说这个也是一个小孩子可能对于外在世界的一些很严重的一些 trauma（创伤），像破碎的家庭这样的一种适应的机制嘛，所以说其实也不是一头真的狼，只是可能是对于自由或者是对于生存环境的一种想象。一直在说他是一头孤独的狼嘛，但其实狼是群居生活的这样一种动物，它们需要在一个群体里面，但他是一头孤独的狼，所以说用paradox（看似自相矛盾的情况）（形成）这样一个contrast（对比），所以说是这样一种领养的关系。



