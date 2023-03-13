“这就是美国梦”：亚裔演员关继威获奥斯卡最佳男配角奖

亚裔男演员关继威（Ke Huy Quan）因在另类冒险片《瞬息全宇宙》中饰演穿越多元宇宙的丈夫一角，摘得奥斯卡最佳男配角奖。





关继威在台上亲吻奥斯卡奖杯时落泪，并感谢他的母亲、妻子和参与影片制作的其他人。





“我妈妈已经84岁了，她在家里看着（颁奖礼）。妈！我刚刚获得了奥斯卡奖。”



出生在越南的关继威感谢他的母亲做出的所有“牺牲”。





“我的旅程是从一艘船上开始的。我在一个难民营里呆了一年。不知何故，我最终来到了好莱坞最大的舞台上。”





“他们说这样的故事只发生在电影里。我不敢相信它会发生在我身上。这就是美国梦。”



51岁的关继威说，自己已退出演艺圈多年，因为他认为亚洲演员在大银幕上的机会非常少。





他说：“我当时选择退出演艺圈，是因为机会太少了。”





“现在的情况看起来与以前有很大不同。感谢在座的每一位为这些变化做出贡献的人。”





关继威以对所有颁奖礼观众的一句话结束了演讲。





“梦想是你必须相信的东西。我差点放弃了自己的梦想。在座的所有人，请保持你们的梦想。”





关继威击败了布兰登·格里森和巴里·基奥汉（《伊尼舍林的报丧女妖》）和贾德·赫希（《造梦之家》）获得该奖项。





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