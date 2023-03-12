【我们的故事】演员卢柏林：我和患精神分裂症母亲的这些年

卢柏林（Berlin Lu）是一位在墨尔本出生长大的第二代华裔移民，他的父亲来自武汉，母亲来自厦门。





小时候的柏林觉得自己的母亲很特别，可以和上帝说话，可以听到魔鬼的声音。妈妈常说有飞机会接他们去外星球，妈妈还说柏林长大会成为澳洲总理。





当柏林渐渐长大，他才慢慢明白母亲之所以特别是因为她患有一种被称为精神分裂症的疾病。



卢柏林（Berlin Lu）的母亲 柏林13岁那年，母亲第一次被送进精神病医院，当时还在上中学的柏林在母亲入院期间肩负起了照顾患有老年痴呆症的父亲的重任。





柏林说，那个时候父亲的老年痴呆症已经十分严重，无法自己去上厕所，所以在学校午休的时候，他会从学校赶回家给父亲做饭，带他去上厕所。



患有老年痴呆症的父亲还蹭多次走失，2006年，柏林的父亲再次走失，而那次之后，父亲再也没能回到家里。





走失后，柏林的父亲不幸遭遇了车祸，这场车祸让原本完整的家庭永远地失去了父亲。





十几岁的柏林不但要承受丧父之痛，还要安抚母亲的情绪并应对母亲时而出现的精神状况，但这并没有阻止他追求自己梦想的脚步，最终柏林考上了墨尔本大学，在那里完成了三年的商科学位。



卢柏林（Berlin Lu）与母亲（左） 毕业后，柏林顺利地进入了四大会计师事务所之一的毕马威（KPMG），一路做到了高级会计的职位。而就在自己会计事业蒸蒸日上的时候，柏林突然选择辞职离开KPMG，带着妈妈前往加拿大实现自己的演员梦。





他为什么选择从KPMG辞职，带着母亲前往加拿大开始“北漂”生活？母亲的精神分裂症对他的演艺之路和剧本创作有什么影响？他希望澳洲的医疗系统在精神健康方面做出哪些改变？欢迎您点击音频，收听记者林沫的采访。





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