【观点】瑞士信贷“破产”传闻对澳大利亚意味着什么？

要知道，瑞士信贷是全球第五大财团，如果它成为下一个“雷曼兄弟”，将会带来的影响将远超08年倒闭的雷曼兄弟银行。其对全球，尤其是欧洲金融体系的重要性不言而喻。尽管瑞士信贷高层多次出面“辟谣”，但是市场的恐惧并未完全消散，仍然有很多人正在将当前的金融市场状况与2008年金融危机时比较。





因此，笔者今天就来给大家简单讲一讲瑞士信贷目前所面临的实际情况。说起来，这场风波最初始于澳大利亚。在10月1日， ABC商业记者David Taylor在推特上发了有一条消息，称据可靠消息报道，一间大型投资银行将濒临破产。很快，这条推特传遍互联网，市场普遍猜测文中所指的大型投资银行是瑞士第二大银行——瑞士信贷。





这让瑞士信贷7月底才新上任的首席执行官Ulrich Koerner不得不在周日，也就是10月2日，立即通过备忘录安抚员工、客户与市场，重申了公司的流动性和资本状况并未出现严重问题。然而，10月3日市场开市，瑞士信贷的信用违约掉期（CDS）——一种用以对冲违约风险的金融衍生品——飙升至250以上的历史高位。不仅如此，当天盘中瑞士市场的瑞士信贷股价一度暴跌20%。在后面两天，瑞士信贷的五年期CDS继续飙升至更高的375个基点。





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有意思的是，这位记者随后删掉了推特，而瑞士信贷则在市场上出手，直接用自己的现金回购了自家发行的债务，最终刹住了其股价直线下跌的颓势。那么，瑞士信贷究竟会不会破产呢？





笔者的判断是：不会，但将会经历很长一段时间的痛苦重组、缩减业务和糟糕表现。





判断该公司会不会倒闭，核心在于其是否出现资不抵债和流动性枯竭。如果从公司财报上看，无论是标志未来30天优质流动性资产储备和资金流出比例的流动性覆盖率（LCR），还是计算银行一年以内可用稳定资金与业务所需资金比例的净稳定资金比例（NSFR），瑞士信贷的数值都远超巴塞尔协议要求，分别达到了190%和130%（巴塞尔协议的要求是100%）。





而从银行业最重要的资本指标——衡量银行核心资本站银行风险加权资产比例的一级资本充足率（CET1）来看，截止今年6月30日，瑞士信贷的这一指标达到13.5%，远高于8%的国际监管和10%的瑞士监管要求。在全球大型跨国银行中都属于较高水平，甚至是超过了澳大利亚四大银行——作为对比，2007年底雷曼兄弟在破产前的CET1水平仅为7.1%。





但正如高盛指出的那样，瑞士信贷的核心问题是其业务表现糟糕，连年利润不佳，甚至出现了连续三个季度的亏损。在目前的经济下行周期中，其未来一两年内的业务表现不容乐观，如果持续出现更大规模的亏损，最终将会影响到公司的生存能力。





事实上，该公司近期深陷投资“爆雷”和丑闻中，资产和信誉双双受到严重损失。





2021年3月供应链金融公司Greensill Capital直接倒闭，使得为其提供资金支持的瑞士信贷损失超过30亿美元。而到了2022年，对冲基金Archegos Capital的爆仓更是让瑞士信贷损失超50亿美元，是所有涉及该基金的投行中亏损最严重的一家。





这一系列失败的投资，让过去几年本来就业绩表现平平的瑞士信贷受到暴击。根据最新的财报，2022年第二季度公司净收入为36.45亿瑞士法郎，同比下降29%，这也使得公司税前净亏损达到11.73亿瑞士法郎。在集团各大业务部门中，投行业务表现最糟糕，税前净亏损为11.16亿瑞士法郎，也就是说，公司的主要亏损均来自这一部门。





同于，考虑到这种情况恐怕短期内无法得到改善，几乎所有人都预测，瑞银将会寻求出售其投行业务部门，甚至不排除彻底退出美国市场。而三大评级机构之一的穆迪预计，由于公司还面临需要深度重组所产生的成本，将使瑞士信贷年底的亏损将进一步扩大至30亿美元。也有一些分析师预测，整个重组过程需要40-60亿的资金和成本，可能需要通过资产出售或者额外的融资来完成。





因此，综合目前的情况来看，瑞士信贷更像2016-17年的德意志银行，当时美国司法部向德意志银行提出约140亿美元的天价罚金，让市场陷入对德银流动性的担忧中，其股票也遭到抛售，股价跌幅甚至超50%。最终，德意志银行以70亿美元与美国司法部达成和解，并在2017年筹集了80亿欧元的新资金，缓解了流动性问题。





当时德银LCR为119%，CET1率为11.2%，相较瑞士信贷现在而言，健康程度也更低一些。经过了那次打击，这一德国第一大银行有很长一段时间陷入低迷，被所有主流机构下调了评级，其业务规模也始终无法回到鼎盛时期。





目前瑞士信贷面临这一样的问题，就是巨额亏损将导致公司现金被不断蚕食，并引起市场担忧。不同的是，瑞士信贷的资产负债表比当年的德意志银行要好不少，但面对的市场环境却要恶劣很多。





瑞士信贷目前拥有5万名员工，旗下管理资产达到1.6万亿瑞士法郎，与其有业务往来的机构遍及全球每个角落。瑞士央行就指出，如果瑞士信贷“失败”，对整个瑞士经济和金融系统将造成严重损害。当然，考虑到该机构对瑞士整个国家的重要性，瑞士政府在必要时候出手救助的可能非常大。





正如澳大利亚四大行的一位首席执行官在事件发生后表示，自从2008年金融危机以来，全球对于银行资本和流动性的监管就发生了巨大的变化，从银行业现有的缓冲措施来看，瑞士信贷崩盘的概率很小。





而对于澳大利亚人来说，只要瑞士信贷没有真的破产，或者发生严重的流动性事件，他们的经营情况对于澳大利亚市场的影响依然比较有限。澳大利亚人更有可能需要面对的潜在问题是：瑞士信贷拥有大量资产，倘若其进行资产抛售并没有人接盘，而导致一些资产不得不清算，或其想要剥离业务线却没有人接收，使它只能选择逐渐关闭这些业务，可能会对全球市场——包括澳大利亚的流动性形成冲击。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）





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