揭秘统一教内部的生活：“我在集体婚礼中与陌生人结婚”

当吉娜（Jinae，音译）第一次见到她的丈夫时，她几乎无法与其交流。老公来自日本，而她是在美国长大的，但据吉娜说，这“在教会里是挺正常的”。





她出生在一个名为世界和平统一家庭联合会的宗教运动中，通常被称为统一教。





统一教于1954年在韩国首尔成立，那些追随统一教的人通常被称为“文信徒”（Moonies），这是以他们的领袖文鲜明命名的。吉娜说，她被教导要相信文牧师是 “弥赛亚” 和 “真父”。





文鲜明是坚定的反共主义者，他的教会在冷战期间于国际社会传播。今天，该教会在120个国家开展活动，拥有约60万名成员。该教会因其所谓的“集体婚礼”而声名大噪，即成千上万对夫妻一同进行婚礼仪式的行为，通常在室内竞技场或室外体育场举办。



2012年，统一教会创始人文鲜明牧师和他的妻子韩鹤子（Hak Ja Han）在韩国牙山市的鮮文大学校举行集体婚礼。 Credit: Segye Daily News/HO/EPA 吉娜的父母为她和她未来的丈夫牵线搭桥，他们在韩国的一个集体婚礼仪式上结婚。吉娜说这场婚礼标志着她血统的改变，是从撒旦的血统变为上帝的血统。





作为一个“被祝福的孩子”，教会的第二代成员，她知道这就是她的命运。在她婚礼当天，她说她很痛苦。





“我不能让我的父母失望，我不能失去我的社区。”





“这是我的全部生活，”她说。



“我会把它称为‘邪教’”

据吉娜说，在她出生后不久，文牧师下令所有成员的孩子都必须在教会托儿所或由祖父母抚养。她说，这样能使她的父母奉献更多的生命给教会的使命。





她告诉SBS Dateline：“在我还没有成长到对任何事情有发言权的时候，我生命中的许多事情就已经决定了。”





她的父母告诉她，在她三个月大的时候，她被送到了美国科罗拉多州的一个托儿所。吉娜说她记得，三年后，“当他们来接我离开托儿所时，我真的不知道他们是我的父母。”但是，她的父母后来告诉她，他们确实在托儿所看望过她。



我生活中的许多事情在我还没有长大到可以对任何事情有发言权的时候就已经决定了。 吉娜

她的父母告诉她，她在婴儿时期未能茁壮成长，在孩童时期，托儿所的工作人员以为她是个哑巴，直到他们听到她对她的弟弟唱教会歌曲。





吉娜伊说：“我认为这恰好说明了这种感觉，我没有真正依附于任何人，也没有足够的安全感来表达自己。”





去年日本前首相安倍晋三被暗杀后，统一教被推入大众视野。





根据警方的声明，被指控的嫌犯山上徹也（Tetsuya Yamagami）称他母亲的破产是日本教会所为。据报道，他告诉调查人员，他认为安倍与该教会有联系。





这导致了警方对日本统一教捐赠行为的持续调查。



孩童时期的吉娜。 Credit: Supplied. 吉娜和她的丈夫在日本的教会呆了一段时间。她说：“我认为特别是在日本，我看到了很多剥削，听到了所有这些可怕的故事，我不能支持以这种方式伤害人的事情。”据吉娜说，她的丈夫目睹了一位教会领袖，“对成员大喊大叫，告诉他们捐款不够。”





日本教会的一位发言人告诉Dateline，2009年，教会信徒经营的几家公司被发现进行迷信营销——这违反了日本的特定商业交易法。作为回应，教会表示它已经改变了募捐的方式，安倍晋三的谋杀案也引发了更多的改革。





1984年，文牧师因逃税在美国入狱。他在18个月的刑期中服刑了13个月。





据《金融时报》报道，该教会与许多机构都保持着商业利益勾结，包括《华盛顿时报》、大范围的房地产投资组合、纽约客酒店和海鲜批发商真实世界食品公司（True World Foods）。





1月，日本报社《每日新闻》（The Mainichi Shimbun）称，该教会的一个附属机构已经获得了土地，为的是实现文牧师在1981年报告中，通过海底隧道连接日本和韩国的愿景。



吉娜和她的丈夫在日本的教会中度过了一段时间。 Credit: Supplied. 吉娜已不再是统一教会的成员。她说，她感觉自己是分阶段离开的，但她说，“最难的是和我的父母谈起这件事。”





她说：“我认为这是一个高度控制的宗教团体......我会称它为邪教。这里有很多团体思维，在严格规定的道路或选择之外，个人的自主选择权并不是很大，你知道吗？”



统一会的澳大利亚分会

约翰-阿达米德斯（John Adamedes）是世界和平统一家庭联合会在澳大利亚的主席。他说，该教会在澳大利亚的每个州都有存在，有几百名“核心”成员，大多位于悉尼和墨尔本。





在一次罕见的采访中，他告诉SBS Dateline，称该教会成员为“文教会”是一个“贬义词”。





“这只是缺乏理解，无知，”阿达米德斯说。





“我是希腊人。我出生在悉尼，我的父母在第二次世界大战期间是难民。”





“我是五个孩子中的第四个，成长于一个实行极度排外的“白澳政策”的时期……希腊人和意大利人并不被看好......（而且）听到'wog'这个词，让我深受伤害。”





“我知道身为少数民族的感觉，也知道被人挑剔的感觉，这都是因为无知。”



John Adamedes with his wife, Shizuyo. Credit: Supplied. 阿达米德斯于1980年在苏格兰的阿伯丁加入统一教会。





“我信任文牧师，因为他像是一个你认识的人，他与上帝有很深的关系，他代表着上帝，”他说。





他说，教会的核心思想是“为他人而活，我们是上帝的家人”。





作为传教工作的一部分，阿达米德斯在所罗门群岛度过了四年时间。





“我加入了，然后做了很多很多不同的工作和任务——而且一直在做见证，筹款，”他说。





“我们需要资金来做项目，项目总是与和平、团结和家庭有关，而见证则是教导人们了解上帝是现实这一真理的理解。”



我知道身为少数人的感觉，也知道被人挑剔的感觉，这都是由于无知。 约翰-阿达米德

当被问及关于他们被指控通过教会的筹款行进行财务滥用时，约翰说：“他们把它说得好像是一个骗局。”





“但它不是，人是很慷慨的，他们想做好事。而你这样做的的动机很纯粹。”



“目标是世界和平”

1982年，24岁的他被文牧师相中，在一场集体婚礼上与他的日本妻子静宜（Shizuyo）结婚。





阿达米德斯说：“我参加（集体婚礼）有6000对夫妇，但我们也有30万对夫妇参加的集体婚礼。”





“（这样做的目的是）通过国际婚姻实现世界和平。”





“没有比这更好的解决方式了，那就是让交战中的国家比如韩国和日本那样走到一起......我们有成千上万的韩国日本混血儿，这些孩子长大后，两种文化都是他们的文化。”



1982年，约翰·阿达米德斯在一场集体婚礼上迎娶了他的妻子静宜。 Credit: Supplied. 现年66岁的阿达米德斯说，他已经帮助了教会内很多夫妇牵线搭桥。





“你可以说统一教的核心价值之一是，我们相信我们正处于在上帝之下创建一个家庭的过程中。”





对于统一教会被称为邪教，阿达米德斯说，“这非常可悲”。





“我的意思是，邪教，新宗教，这之间只有一条细微的界限，”他说。





“那么邪教到底是什么？我的意思是，这只是另一个贬义词。这只是一种贬低。”





“我相信它是一个新的宗教。它是一个真正的宗教。”



1999年，约有4万对夫妇参加了统一教在韩国首尔奥林匹克体育场举行的集体婚礼仪式。 Source: AP / Ahn Young-Joon 关于日本前首相安倍晋三被暗杀一事，阿达米德斯认为统一教被当成了替罪羊。





“看起来不像是只有一个枪手。他们说有不止一个枪手，”他说。





“有这么多问题。但这些问题都被放到了一边，因为媒体说，啊，那不重要。这是统一教干的。”





“但我们认为这不是真的。共产党一直想摧毁统一教。”



退出统一教后吉娜的生活

吉娜仍然保持着她和丈夫的婚姻，她说她正在建立自己想要的生活，而不是别人期望的。她说：“这需要很长时间的哀悼、治疗和建立自我感。”





“我曾被教导只能相信教会成员，而所有教会外的人都是堕落的，是撒旦的后代。”





“不再相信这些，这感觉非常自由。”





“我现在遇到了一些非常棒，非常好的人，他们没有那些信仰，没有进行大规模的结婚和祝福，但他们是完美的人类。”



