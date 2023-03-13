今日大事(3月14日)

艾巴尼斯宣布AUKUS核潛艇交易細節

總理艾巴尼斯與美國總統拜登 (Joe Biden) 及英國首相辛偉誠宣布澳英美聯盟安全協議(AUKUS) 的 核潛艇交易 細節。





總理艾巴尼斯表示，與美國和英國協議的潛艇，預計將在未來三十年，為澳洲工人創造約 20,000 個工作崗位。





他們指，澳洲將在四年內於珀斯輪流部署美國和英國潛艇，然後從 2040 年代開始，澳洲將製造多達八艘新的 AUKUS 等級「常規武裝核動力潛艇」。





來自政府高級官員的消息透露，新計劃預計為總成本將為 2680 億至 3680 億元。





艾巴尼斯政府表示，潛艇計劃未來 30 年內將為整個行業、澳洲國防軍及澳洲公共服務部門創造約 20,000 個就業崗位。





艾巴尼斯宣布，他對就業和基建方面有「破紀錄」的投資。





「澳英美軍事聯盟協議是澳洲史上，對澳洲國防能力的最大單項投資。」





「協議加強澳洲在區內的國家安全和穩定，通過對技術、就業和基建的破紀錄投資，為澳洲建設未來。」



參院將就聯邦150 億重建基金撥款進行辯論

該項價值 150 億元的法案，將在參議院進行辯論，議員對計劃是否有效促進經濟及改善人民生活的意見不一。





助理貿易部長艾爾斯（Tim Ayres）表示，計劃將為澳洲工人帶來新機會。





「一些無法獲得私人融資的工廠和工業，將可繼續留在澳洲營運，計劃可以把特定的澳洲研究商業化後，在本地進行生產。及在住宅區及偏遠地區，增加工作崗位及工廠數量。」



氣候變化部長：天然氣仍有長遠作用

鮑文在雪梨研究所（Sydney Institute）發表演說，指雖然澳洲將在 2030 年將邁向82%可再生能源的目標，但餘下 18% 的能源「將越來越集中在天然氣上」。





這是因為聯邦政府嘗試推動碳排放的保障機制，該機制規定超過碳排放限制的公司，須購買碳抵消信用額度或從其他企業購買「排放量額度」。





但政府這項提議遭到綠黨的批評，並強調他們只會政府禁止任何基於天然氣或煤炭的未來項目下，才願意支持。



【美國矽谷銀行倒閉】澳科技公司陷融資荒

但之後美國財政部、聯儲局和美國聯邦存款保險公司發表一份聯合聲明表示，自3月13日起，矽谷銀行存戶將可以提取所有存款。銀行的客戶中有大約一半是來自美國科技行業。





墨爾本大學商業與經濟學院院長科夫曼（Paul Kofman ）指，美國矽谷銀行的倒閉可能會導致市民對銀行的信任度下降。





「每次發生這種情況，市民都會對銀行和整個銀行系統失去信心，引發監管力度加大，監管成本高昂，最終影響市民大眾。」





「對銀行失去信任亦不利於經濟。一如市民不能信任所有陌生人，就要靠警隊維持治安，涉及的成本相當昂貴。」



拜登「力排眾議」批准阿拉斯加大型石油鑽探項目

美國總統拜登（Joe Biden）不理會環保團體反對，批准康菲（ConocoPhillips）石油公司，在阿拉斯加進行大型石油鑽探項目。





美國綠色和平組織在推特發表一系列帖文中，指批准該項目，是「對全球氣候目標的巨大打擊」，指責拜登違背會停止在公共土地上進行新石油鑽探的競選承諾。





拜登允許康菲石油公司最初開設3個鑽井點，估計項目最終會開設 219 個鑽井。



習近平 ：中國致力建設開放型世界經濟

中國國家主席習近平在北京人民大會堂第十四屆全國人民代表大會第一次會議閉幕會議上，發表講話。





三度當選的習近平表示，中國將致力於為建設開放型世界經濟貢獻自身力量。





他又指出，推進強國建設、離不開香港及澳門的長期繁榮穩定，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。





習近平也再次感謝人民對他的信任，並承諾不會辜負人民重託。





「這次大會選舉我繼續擔任中華人民共和國主席，我要對全國人大代表和全國各族人民對他的信任，表示衷心的感謝。」





另外有報道指，習近平計劃最快下星期到訪莫斯科，與俄羅斯總統普京會面。



日本譴責北韓最近再發射導彈

日本譴責北韓最近發射的導彈，北韓聲稱這是測試演習的一部份。





日本內閣官房長官【松野博和】表示，尚未確定導彈是否飛入了日本領海，但並無收到損失報告。





日本是繼美國及南韓後、第三個公開批評北韓軍事演練的國家。 【松野博和】表示，日本及其盟國將繼續監視北韓的動向。





「日本將繼續與美國和南韓密切合作，同時收集所有必要的信息和分析，也會全力監控北韓，時刻保持警惕。」





據北韓官方傳媒昨日報導，北韓從東海岸的一艘潛艇發射了兩枚「戰略巡航導彈」，前一日，平壤警告話，將對今個星期開始的美國與南韓的軍事演習，做出「強而有力」的回應。



德國各地均有機場工人罷工多班航機取消

德國多個機場均有工人罷工、要求提高工資，令多個航班取消，大批乘客滯留在機場，估計高達10萬乘客受影響。





在柏林，已經有 200班航機遭取消，預計抵達的200班航機有近三份一將被取消。漢堡方面，機場已經確認今天所有 121 班原定起飛的航班都已取消，而原定 121 個抵達航班，當中至少有 50 班已經取消。



報告突顯女性及長者對社會潛在貢獻

雪梨大學研究人員分析統計局的數據，發現這種非正式活動價值，在2021年佔 GDP 的 14%，等同 2878.6 億元。





這些活動包括義工服務、家庭成員無薪托兒、非正式指導和生態恢復等。





報告聯合撰寫人奧奇平蒂（Jo-An Occhipinti）副教授指，有關研究令從前未有好好量化的工作，變得容易了解、並提高澳洲社會的凝聚力，這對疫情後的重建工作很有用。



新州州長夫人受訪 不滿前僱主拒批「流產假期」

前澳洲聯邦警察僱員、新州州長佩洛德(Dominic Perrottet) 的妻子海倫表示，在他們的婚姻期間，她經歷了三次流產，但卻要同時經歷困難的請假程序。





海倫指，就在她第一次流產前，她的僱主沒有給她請病假的機會。





她指，當自己剛剛失去了一個家庭成員，不明白為什麼僱主將問題當作病假看侍。



【體育消息】

世界棒球經典賽，澳洲國家隊在B組預賽，最後一場賽事，以8比3擊敗捷克，以3勝、1敗的成績排第二晉級複賽，排第一是4連勝的東道國日本。





澳洲如果要晉級，就要在星期三擊敗A組出線的大熱門古巴。



