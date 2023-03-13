美國矽谷銀行倒閉 歐美金融市場震盪

事件被形容為自 2008 年金融海嘯以來，美國最大的銀行倒閉事件。





美國矽谷銀行總部位於加州，銀行客戶主要是科技初創公司，去年年底被評為全美第16 大銀行，資產約為 2090 億美元 。





美國持續加息對抗通脹，初創企業在市場籌集資金的難度增加，唯有由銀行提出存款應急，令矽谷銀行的資金鍊斷裂。





矽谷銀行(Silicon Valley Bank) 上周四（3月9日）被迫賤賣出手中債券來籌措現金，重大虧損18 億美元。





墨爾本大學商業與經濟學院院長 科夫曼Paul Kofman 教授解釋，在加息的情況下，矽谷銀行是如何受到影響。





科夫曼指，通常科技初創企業的特點是增長潛力高，但現金少，令這些公司特別容易受到利率上升的影響，科夫曼指，美國矽谷銀行的情況獨特，沒有一家澳洲銀行是如此集中於特定行業。





美國聯邦存款保險公司（FDIC）已被任命為美國矽谷銀行的接管人，FDIC表示，為每位客戶保障25萬美元，但外界擔心有很多戶口的存款金額遠超這個金額，這些初創企業急需的現金可能會被無限期凍結，導致他們無法立即支付工資。





美國財長耶倫（ Janet Yellen）表明，聯邦政府無意推出大規模措施，救助矽谷銀行，但正與銀行監管機構密切合作，保障存戶。





耶倫表示，已敦促美國眾院無條件提高國家債務上限，又指自 1789 年以來，美國一直按時償還債務，她又指





根據她以及所有經濟學家的評估，債務違約將引發經濟和金融災難。





聯邦財長查默斯(Jim Chalmers). 在發給媒體的一份聲明中指，澳洲人應該對澳洲的銀行機構的穩定性感放心。





他補充說，澳洲「處於更好的位置」來應對全球經濟的挑戰。





科夫曼教授表示，與美國相比，澳洲的銀行由於集中度較低，而更加安全。





但他表示，個人財務仍然會受到影響，特別是在退休金方面，當利率較低時，退休金會對高風險科技公司進行大量投資。



英國央行表示，打算向法院申請將英國矽谷銀行納入破產程序，引發英國初創業界引發恐慌，250多名科技公司主管聯名去信英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt），呼籲政府干預。





侯俊偉表示，英國政府將矽谷銀行問題視為「高優先事項」。此外，他補充說英倫銀行行長已「非常明確」地表示，矽谷銀行倒閉不會令英國的金融體系面臨系統性風險。







侯俊偉表示，在矽谷銀行倒閉後，該國的技術和生命科學行業面臨「重大風險」，並指該銀行掌管著英國一些最有發展前景企業的資金。政府正在抓緊時間制定解決方案，以避免或盡量減少對英國一些最有前途的公司的損害。當局將立即提出計劃，以滿足矽谷銀行英國客戶的短期運營和現金流需求。





美國財政部、聯儲局和 FDIC在一份聲明中表示，自3月13日起，矽谷銀行存戶將可以提取他們所有的存款。聲明又指，與矽谷銀行處置有關的任何損失，都不會由納稅人承擔。





現時聯邦存款保險公司(FDIC)正啟動對該銀行的拍賣程序。據矽谷銀行去年底向FDIC提交的數據顯示，其1,750億美元的存款中，有89%沒投保。若該行資產被確認未能償付所有客戶存款，FDIC將會出售銀行資產以籌資償付債權人。





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