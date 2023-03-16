【著名信用卡遭黑客攻擊】再有30萬份澳人資料恐已外洩

上市信用卡公司 Latitude 今早(3月16日)上午以一份聲明向澳洲證券交易所披露，他們已成為「複雜的惡意網絡攻擊」的目標。





「攻擊者利用員工的登錄碼，成功竊取了另外兩間服務提供商所持有的個人信息，Latitude 向受影響的客戶道歉，並立即採取措施與他們聯繫。」





據報，公司尚未單獨通知客戶。但當他們意識到有關網絡安全漏洞時，已採取了「即時行動」以期將損失降到最低，但為時已晚。





「截至今天，Latitude 了解到大約 103,000 份身份證件，其中超過 97% 是駕駛執照的副本，從第一家服務提供商處被盜，大約亦225,000 條客戶記錄、從第二家服務提供商處被盜。」





Latitude指，相信黑客攻擊來自 Latitude 使用的一家主要供應商，但他們沒有進一步提供應商的名字，亦由於問題出於員工登錄資料已被盜，因此，公司難以追蹤事件。









目前，Latitude 的客戶服務聯絡中心似乎也無法正常工作。在其網站上出現的一條消息，內容為：





「我們的聯絡中心目前未能如常運作，對於為您帶來的不便，我們深表歉意，並正在努力盡快恢復在線。」





「對於除個人貸款以外的所有客戶，您仍然可以訪問我們的移動設備應用程式及透過 Latitude 的客戶服務中心，來查看和管理您的帳戶。」





Latitude 成立於 2015 年，此前其業務實體從之前的業務實體轉變為專注於數字支付、分期付款和貸款。 該公司還有一個規模小的先買後付款的分枝服務。





幾個月前，Optus 及Medibank 亦曾分別在復雜的網絡攻擊中，失去數百萬客戶的詳細信息。





去年 9 月，黑客竊取了 Optus 客戶的姓名、出生日期、電話號碼、電子郵件地址，在某些情況下還竊取了地址和身份證件號碼，例如駕照或護照號碼，當時有約980 萬澳洲人捲入事件。





約一個月後，私人健康保險公司 Medibank 也成為了網絡攻擊的目標。





有同時是 Optus 和 Medibank 的客戶，不幸地被洩露了兩次數據。





這些違規行為導致集體訴訟、巨額罰款威脅，並導致聯邦政府要全面修訂澳洲的網絡安全法，以便在緊急情況下做出更快的反應。







