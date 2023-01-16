【Medibank洩密】律師樓提集體訴訟 為970萬客戶爭取賠償

Maurice Blackburn Lawyers、Bannister Law Class Actions 和 Centennial Lawyers 聯合對 Medibank 的數據洩露事件發起集體訴訟，並稱此舉可以為多達 970 萬受影響的客戶爭取賠償。





數以百萬計的 Medibank 現有和舊有客戶的數據在 10 月的一次黑客攻擊中遭到盜取，幕後黑手俄羅斯勒索軟件組織其後將有關資料分階段在暗網上發布。



這三家律師行一直在調查索償個案，並表示他們已經有數以萬計的 Medibank 客戶記錄在案。





去年 11 月，Maurice Blackburn 律師行向有權下令提供賠償的澳洲信息專員公署 (OAIC) 正式投訴 Medibank。





根據這幾家律師行的合作協議，他們即將向 OAIC 作出投訴，為受到數據洩露影響的人爭取賠償。





Bannister Law Class Actions 首席律師班尼斯特 (Charles Bannister) 表示，希望合作協議能夠迅速地為數百萬數計遭洩露數據的 Medibank 客戶爭取到賠償。





班尼斯特說：「我們認為數據洩露是 Medibank 出賣了客戶，亦違反了私隱法。 Medibank 有責任將這類信息保密。」



收聽節目 【Medibank事件】黑客暗網發布首批客戶外洩資料 SBS Chinese 08/11/2022 05:44 Play

Maurice Blackburn 的集體訴訟負責人屈臣 (Andrew Watson) 指合作協議是一大發展。





他說：「這次數據洩露對數以百萬澳洲人造成了極大的憂慮。」





「合作協議確保集合三家律師行的力量，共同目標是盡快為受影響的人爭取賠償。」





Medibank 一名發言人表示，該公司一直有和 OAIC 合作。





發言人指：「Medibank 通過我們之前公布的網絡反應支援計劃，繼續向受此事件影響的客戶提供支援，包括身心健康支援、身分保障和經濟支援措施。」





