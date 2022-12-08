Medibank 點解今晚起要關門？

早前被黑客入侵的醫療保險公司Medibank宣布，由今晚8時30分開始，直至星期日，他們將會關閉所有網上和實體店舖以及電話客戶服務中心，以為該公司的網絡保安進行改進及升級的工作。





該公司表示，這樣做是要「進一步加強公司系統及保安的工作」，並對該公司的網絡安全系統作出全面改革。而Medibank亦經已向受影響的客戶道歉。





該公司在一份聲明中表示：『對於今次操作可能為客戶帶來的不便是深表歉意，但這是我們正在進行進一步保護我們的網絡安全中下一個必要的階段。』





早前亦經已有調查指該次事件是由俄羅斯的網絡罪犯所為，而較早前， 在Medibank 拒絕支付1500萬元的贖金後，黑客們亦將盜取嘅Medibank近1000萬現有和以前客戶的數據全部放上暗網，其中亦包括一些客戶的墮胎和精神健康相關的資料。





與此同時，聯邦內政及網絡安全部長歐妮爾（Clare O'Neil）昨天在出席全國新聞俱樂部活動時公布，政府將會邀請全球網絡安全專家協助草擬2023-2030年澳洲的網絡安全策略，以其令澳洲成為世界上最安全的國家，而不會在網絡安全上變得「脆弱不堪」。





她亦宣布了負責制定新策略的專家顧問委員會，將會由前澳洲電信Telstra的行政總裁佩恩（Andrew Penn）擔任主席，同時，前空軍司令哈普費爾德（Mel Hupfeld）和網絡安全合作研究中心行政總裁福爾克（Rachael Falk）亦會負責領導該委員會的工作。





歐妮爾說：『網絡安全策略將幫助澳洲全民投入來保護我們的公民和經濟。』





她又表示，事實是，在網絡安全方面，澳洲是處於一個不必要脆弱的地位。她又指責莫里遜政府在過去十年，並無在全國內展開幫助澳洲為應對這一個全國性的挑戰作好準備。





她又說，澳洲會開始向企圖危害我們國家的黑客進行「回擊」。同時，她亦認為，澳洲應該在Medibank和Optus遭到大規模黑客攻擊後從她所謂的「網絡沉睡」中甦醒過來。





另外，歐妮爾亦宣布會成立兩個新的國家委員會來處理澳洲對全球和國內安全威脅的應對工作。這兩個新小組分別名為「國家復原力特別工作小組 」（National Resilience Taskforce）及「加強民主特別工作小組」（Strengthening Democracy Taskforce），他們的主要職責是研究澳洲如何可以更好地應對內部和外部所帶來的衝擊和危機。





歐妮爾表示：澳洲必須準備好應對我們這個時代的重大問題。





她說：『決定我的子孫後代生活問題的，並不是電單車黨又或者是船民問題。而是澳洲政府如何應對氣候變化、如何在與中國的關係中順利令澳洲獲得利益，以及如何保護澳洲人面對自二次世界大戰以來全球世界秩序發生最大的轉變。』





她又抨擊前總理莫理遜政府在國家安全問題上的「仇外」言論。她表示：『我所見到的是，有很多公共政策的設計不是為了讓我們的國家更安全，而是為了打擊又或者是挑戰工黨。』





詳情請聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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