【反俄宣傳定內幕消息？】網傳普京家中仆落樓揭「健康隱患」

有未經證實的消息透露，現年 70 歲的俄羅斯普京在其官邸在樓梯摔下，要由保鏢攙扶及由私人醫生協助，再次引起外界對其健康的猜測。

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有未經證實的消息透露，現年 70 歲的俄羅斯普京在其官邸摔倒，要由保鏢攙扶及召喚私人醫生協助，情況再次引起外界對其健康的猜測。 Source: AAP / DMITRY ASTAKHOV/AP

發放資訊的帳戶是一個名為 General SVR 的俄羅斯電訊頻道，該頻道經常暗示克里姆林宮未有披露普京已出現多種健康問題。

據其報導，普京在下樓時「朝天式」摔下，然後在側身時再倒地，之後再滑下數級樓梯。報導又指，總統的保鏢當時已迅速反應、衝向普京並作出攙扶。

三名安保人員幫助總統行到最近的沙發上，並打電話給在住所值班的醫生。
General SVR 的報導

報導亦稱醫務人員「在幾分鐘內到達，但無法立即對總統進行檢查。」

普京事後沒有被診斷出任何即時的危急情況，並只需要用止痛藥治療瘀傷。
General SVR的報導

報導亦在無提供實證下，聲稱引述普京隨行人員的說法，摔倒是由於普京的「腸胃腫瘤」及「嚴重消化問題」而引發的條件式反應。

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本月早些時候，該頻道一直聲稱普京的健康在持續壓力下，越來越差，並引起醫生及其親屬的關注。

報導聲稱，「由於癌症，導致普京有嚴重的消化問題，過去幾個月一直在嚴格控制飲食」，亦指他還有「咳嗽、頭暈、睡眠障礙、腹痛及持續噁心」、以及出現「帕金森症及解離症障礙的表現”。」

報導稱：「普京一直在服藥，因為總統經常要出來公開見大眾的工作，已變得越來越困難。除此之外，（由於在烏克蘭的戰爭失敗）其人身安全方面的風險亦正增加。」
種種複雜的問題，導致總統在新年之後已決定切換到「自我隔離模式」，並將大部分時間花在他稱為地下室的住所
General SVR的報導
而根據其他獨立的媒體調查顯示，普京出差時，身邊總會有包括一名癌症專家在內的醫生團隊。

雖然發生這宗報稱事件，普京仍能夠出席周四在莫斯科舉行的「青年科學家會議」、並發表講話。

另一方面，針對Medibank 的數據洩露案，俄羅斯外交部再次在推特上䜋責澳洲正發動「反俄宣傳」，因為澳洲指攻擊是由俄國黑客發動。

澳洲指責俄羅斯對 Medibank 進行網絡攻擊、是未經證實及政治化指控，反俄宣傳是唯一解釋。
俄羅斯外交部
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Published 3 December 2022 at 12:41pm
By Ivan Leung
Source: SBS