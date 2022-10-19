俄禁出口樺樹損供應：廁紙恐變更貴！

俄烏戰爭爆發後，歐美多國向俄羅斯實施制裁，俄方亦推出反制措施，導致全球供應鏈大亂。隨着俄羅斯禁止出口樺樹，紙漿供應已趨緊張，並在全球引發一系列效應，成為衛生紙供給所遭遇的最新打擊，每個捲筒衛生紙將變得更薄、更貴。





據外電報道，俄羅斯自今年3月禁止出口樺樹，估計導致約80萬至120萬公噸的紙漿供應消失；加上能源價格飆升，大幅提高製造成本，令紙漿價格今年累升約45%。





總部位在赫爾辛基的PTT研究機構研究主任Paula Horne說：「從國外取得木材的需求並未緩解。」歐盟統計局數據顯示，芬蘭是歐洲第二大紙漿生產國，僅次於瑞典，約10%的木材供應來自俄羅斯。芬蘭和瑞典是用於廁紙或面紙這類紙漿的關鍵生產國，北半球其他地方的樹木則較適合生產不易撕開的紙，例如紙箱用的瓦楞紙。





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雪上加霜的是，紙漿廠的幾次意外停工，也正限制全球紙漿供給。芬蘭勞工在今年稍早發動的一次罷工，衝擊了三個月的產量。西班牙乾旱也導致Ence Energia Y Celulosa從7月起，關閉旗下位於龐特維德拉的紙漿廠。巴西Suzano已暫停位於阿拉克魯斯的一條紙漿產線近60天，以便在第4季進行設備升級。市場今年1至9月已損失逾140萬噸的紙漿。





西班牙國際銀行（Santander）研究分析師Rafael Barcellos認為，紙漿市場在明年下半年之前都將維持供應緊張；不過，智利和烏拉圭目前在興建的工廠明年開始出貨後，紙漿價格有望逐漸下降。隨著歐洲紙漿製造商巨頭開始感受到原料供應吃緊，廠商正被迫到更遠的地方尋求原材料。有造紙商透露，部分製造商被迫調整紙漿配方，改用長纖維生產。芬蘭紙張生產商Stora Enso表示，來自俄羅斯的樺木資源減少，已迫使公司改變配方，採用長纖維的紙漿；長纖維不僅價格更昂貴，也會拉低紙張的柔軟度。





