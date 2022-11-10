【G20峰會】澳中領袖或首次見面 普京確認不會出席

艾巴尼斯明日（11月11日）將離開澳洲，先後飛赴柬埔寨、印尼和泰國，一連參加4個全球和地區性會議，包括東盟澳洲會議、東亞峰會、二十國集團（G20）峰會和亞太經合組織（APEC）峰會。





其中，他將有機會在峇里舉行的二十國集團峰會，以及在泰國舉行的亞太經合組織峰會上，和習近平見面。





他昨日表示，對和習近平會面持開放態度。「我已清楚講過，對話是好事，所以如果安排到見面的話將會是一件積極的事。」





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但他說，9天的行程都會非常繁忙，有關方面仍在安排議程，如果確認和其他領袖會談的話將會做出公告。



自由黨參議員帕特森（James Paterson）表示，澳中領袖會面是恰當做法，但不知道艾巴尼斯會否向對方提出近期澳洲退伍軍人被中國招攬的問題。「這是正常、健康的雙邊關係，即使兩國有不同，我們也要見面，有機會討論和交換意見。」





艾巴尼斯亦提到，他在各會議中不僅會為澳洲人發聲，也會為面對同樣問題的太平洋鄰國發聲。「在每場會議，我都會強調澳洲在全球達致淨零排放上的承諾，以及對本地區穩定、和平、堅韌和繁榮的願景。」





與此同時，二十國集團峰會主辦國印尼方面證實，俄羅斯總統普京將不會出席下周的領導人會議，將由外長拉夫羅夫代表參加，而普京就會透過視像參與其中一次會議。





印尼總統佐科威星期二透露，他上星期與普京通電話時，已「強烈感覺到」對方不會出席。





而烏克蘭總統澤連斯基的發言人就表示，他很有可能以視像方式出席峰會。澤連斯基早前表明，普京去的話他就不會參加。

