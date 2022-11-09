國防部長要求澳軍「緊急調查」退伍士兵被中國招攬事件

上月有報道指，澳洲和英國都發現有退伍的軍機飛行員被北京提供的高薪吸引，加入中國在南非的飛行學校，甚至赴華為解放軍提供訓練。





國防部長馬利士（Richard Marles）當時已要求國防部調查事件，他今日（11月9日）透露，已下令澳洲國防軍（ADF）進行「緊急調查」，檢視其對退伍軍人的相關政策。





他表示，有必要對這些政策和程序進行深入評估。「我目前收到的資訊已顯示有足夠需要進行詳盡的審視......所以我已經指示相關部門開始那程序。」





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澳洲聯邦警察（AFP）和澳洲安全及情報組織（ASIO），正就一些涉及外國干預的案件與國防軍合作。





馬利士表示，外國情報組織針對澳洲國防的活動、人員和資產已不是秘密。



澳洲人以任何身份為政府部門工作，特別是在可接觸到國家機密的國防軍，都有義務就他們供職的內容保守秘密。

他強調：「違反這義務是嚴重的罪行，這是明確無誤的。」





他拒絕證實是否中國招攬飛行員的特定個案令當局決定進行調查，但指所有涉及退役軍人的政策和程序都應該進行審視。

