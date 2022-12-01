稱事件已結束 黑客一次過公佈剩餘Medibank外洩數據

Medibank在10月13日表示數據失竊，有970萬名現有和以往的客戶受影響。黑客組織，被拒絕後，從11月初。
被確認昨晚（11月30日）宣稱，其餘未發佈的數據都在網上公佈。「網絡安全日快樂，添加的文件夾已滿，事件結束。」
但與之前不同的是，這次黑客並未在貼文中附上公佈資訊的文件名稱或鏈結，而之前貼文所附的鏈結都已失效。此外，黑客的播客自11月20日以來再無更新。
Medibank回應，已留意到最新的外洩資訊並正進行分析，確認是否悉數被公佈。公司發現這次共有6個壓縮文件，很多數據並不完整，而且難以明白。
但其聲明表示：「目前沒跡象顯示財務或銀行資料被獲取。而被盜的身份資訊，不足以造成身份盜用和財務詐騙。」
政府服務部長索頓（Bill Shorten）呼籲，任何人覺得自己的身份證明文件遭洩露，立即通知相關部門。
「我們提醒任何人，留意自己的資訊被盜......是否有人嘗試在用自己的身份。」
他表示，政府方面會。
政府服務部長索頓。 Source: AAP / Mick Tsikas
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