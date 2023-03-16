節能大法有無跟足？這幾點可以幫你慳一筆

要點： 澳洲一些地區的能源價格可能會上漲高達 30%；

一些家庭使用煤氣暖爐供暖，耗費不菲，其實可以使用冷暖氣機取代。

一些簡單操作，就可以幫你減少能源費用。

澳洲的電力成本將在未來幾個月內攀升至更高水平。





能源監管機構公佈的數據顯示，澳洲一些地區的能源價格可能會上漲高達30%。





維州基本服務公署（Essential Services Commission）的數據顯示，該州的平均電費可能從每年1403 澳元上漲到 1829 澳元。





澳洲能源監管機構（Australian Energy Regulator）周三（3月15日）發佈了家庭住戶的默認報價，其中顯示新州的預期漲幅高達近 24%，南澳預期漲幅為22%，昆州東南部預期漲幅為 20%。





澳洲能源監管機構將價格上漲歸因於煤炭和天然氣價格上漲，以及燃煤發電廠停運導致電力批發市場有所波動。





在西澳、北領地、塔州和昆州地區，由於能源行業的零售競爭較少，因此它們的價格與澳洲其它地區分開制定。





儘管專家表示影響每個州能源市場的因素都不同，但在環球因素的影響下，預計通脹將推高全國的能源成本。





家庭舒適度和能源的獨立顧問弗斯（Tim Forcey）向 SBS 新聞表示，民眾可以通過簡單的操作每年節省數百元，或者更多。





你有無善用這些設備？





對於減少電費，弗斯建議可以透過改變行為與預付費用以減少電費，他表示其中一個常見誤解就令不少人支付更高昂的電費。





他說：「不少人因為夏天涼快而安裝反向循環空調，但就無人告訴他們以此製暖最經濟的供暖方式。」



家庭舒適度和能源的獨立顧問弗斯（Tim Forcey）指民眾的誤解，使他們支付高昂的能源開支。 Source: Supplied 弗斯從 2015 年為墨爾本能源研究所和墨爾本大學做的研究中發現，如果維州人集體從燃氣供暖轉至反向循環空調供暖，就可以節省 2.5 億澳元。





他說，許多人仍然不知道這點，包括他最近訪問的一對年輕夫婦。





他們最近剛耗費幾千澳元更換了一個有問題的燃氣加熱系統，直到弗斯去他們家中檢查，才意識到他們本可以簡單地使用現有的空調供暖。





考慮更換能源供應商





智庫機構格拉頓研究所（Grattan Institute）能源和氣候變化項目主任伍德（Tony Wood）表示，在有多個能源供應零售商的州份，民眾應該考慮更換他們的供應商以節省費用。





他說，雖然現在可以節省的費用沒有以前那麼高了，但仍建議透過此方法節省賬單費用，約 5% 到 10%。





除了更換能源供應商，消費者還可以考慮在夜間關閉他們的Wi-Fi，或關閉其他耗費大量能卻在待機的電器。





弗斯指：「任何摸起來很熱的東西-——都是在浪費能源。試著在不使用時關掉它。」



晚上關掉電器，特別是如果它們是開著會變熱的裝置，可以減少能源消耗。 Source: Getty / trumzz

能源效率

伍德鼓勵民眾考慮房屋周圍的能源效率，檢查家中的供暖和冷卻設施，以及考慮絕緣和能源評級。





他說：「即使是這些小事也能帶來變化。」





新州政府建議居民在冬季將暖氣設置在攝氏 18 至 21度之間，並且只在一天中最冷的時候使用。





伍德說，電器的能源等級也會影響它們的用電量。





「現代雪櫃的效率更高，但當然，你不會因為可能節省一些電費就扔掉一個還是好好的雪櫃。但是，下次你買新雪櫃的時候，可能要留意有哪些最節能的雪櫃，因為雪櫃是一個相當重要的電器。」





弗斯說，他經常發現居民天花板上的隔熱材料被工人移到一邊，沒有放回原位。





他說：「很多時候，我抬頭看屋頂，隔熱材料雖在，但並無發揮作用。」





他說：「如果它全部被堆在一邊，就沒有作用。這是一個很容易解決的問題，但人們確實需要留意一下屋頂；並且這樣做是安全的。」



如果隔熱物料放置位置不正確，就不能達致其預期作用。 Source: Getty / Tomasz Zajda

保持關閉

弗斯亦鼓勵民眾透過開閉窗簾和窗戶以控制室內溫度。





他指：「我們的房子很大，有 30 個百葉窗，在一年中的一些時候，每天我會把這些百葉窗打開和關上兩次。人們認為我瘋了，但這是應該做的，為了正確管好房子。」





「在冬天晚上，當外面已經沒有甚麼好看的了，就把百葉窗放下。而在夏天，你需要確保太陽和反射的熱量不會從外面進到你的玻璃：這就是外面的遮陽棚等的作用。」





根據新州政府的說法，拉上窗簾和關門以阻止通風和保暖，每年可減少 50 澳元的供暖成本。



不同州份提供哪些支持？可獲得哪些支持？

弗斯鼓勵民眾好好了解他們所在的州份有哪些回贈或支援措施，以支付家庭能源開銷上漲的部分費用。





聯邦政府今年也為領取收入支持的澳洲人提供能源費用回贈，幫助他們支付部分能源賬單費用。





這些將由各州和領地政府配合協作。



